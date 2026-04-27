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YouTubeチャンネル「Motorz Jp Channel / モーターズ チャンネル」が「【プロボックス】４インチリフトアップ！四駆専門店が本気で作った車検対応プロボックスカスタムがヤバ過ぎた！エンジン下がってるってどういうこと！？もちろん構造変更もお任せください【ブレインストーム】」と題した動画を公開した。Motorz編集部の森氏が、四駆専門店「ブレインストーム」の宮崎氏とともに、4インチリフトアップを施したプロボックスのカスタムカーを紹介している。



動画では、ブレインストームが手掛けたプロボックスの外装から内装、そしてこだわりのリフトアップ構造までを詳しく解説。外装は、フロントガードやヘッドライト周りに傷がつきにくい「ラプターライナー塗装」を施し、オフロード感を強調している。内装にも同塗装のパネルを採用するほか、布と革を組み合わせたグレイス製のシートカバーを装備し、「姿勢が固定されてめちゃくちゃ楽」と実用性も追求している。



特に注目すべきは、約10cmの車高アップを実現した「4インチリフトアップ」の構造だ。宮崎氏は、ドライブシャフトの角度を適正に保ち負担を減らすため、各所にブロックを挟み込む「メンバーダウン方式」を採用したと説明。ボンネットを開けて「エンジンが下がっている」状態を披露し、配管や配線もすべて延長や調整済みであることを明かした。ショックやスプリングは純正のままであるため、終盤で試乗した森氏も「何も変わらないっす」「ロール感もそんなない」と、ノーマル同等の乗り心地を絶賛している。



構造変更や車検対応もブレインストームが一貫してサポートし、新車コンプリートカーとしても販売されている本モデル。四駆専門店のノウハウが詰め込まれたプロボックスは、カスタムの楽しさと実用性を高い次元で両立する一台と言えそうだ。