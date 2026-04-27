「捨て色ない」「一軍入り」だって！【キャンメイク】コスメ好きも推す♡「新作アイシャドウ」

季節に合わせてコスメを新調するなら、事前の下調べが重要！ コスメ好きのインフルエンサーのおすすめアイテムを参考にすることで、自分に合ったアイテムを見つけられそうです。そこで今回は、化粧品検定1級を保持する@hukusuke831さんが「捨て色なくて良かった」と評価する【キャンメイク】の新作アイパレットをご紹介。こんな仕上がり求めてた！ と思える出会いになる予感。

3種の質感が楽しめる大人可愛いアイパレット

【キャンメイク】「プティパレットアイズ［06］シュガーラルム」\1,078（税込）

今回、春らしい新色が仲間入りしたのは、持ち歩けるサイズ感が魅力の8色入りのアイシャドウパレット。エンボス加工で彩られたチェックやモチーフの愛らしさが、使う前から気分を高めてくれそうです。マット・パール・ラメと異なる3つの質感が楽しめるので、それぞれを単色使いにしたりレイヤードしたりと何通りにもアレンジして自分らしさを追求してみて。

特徴は透明感を誘う「青み」

今回注目した新色パレットは、既存色のナチュラルなベージュ・ブラウン系や血色を感じさせるピンク系と違い、暖かい季節にうれしい涼しげな青み寄りのカラーが特徴。淡いラベンダーラメやペールグリーン系のラメなど、目元を透明感のある印象へ近づけてくれる色合いも揃っています。

なめらか & ふんわりが密着

PCブルベ夏の@hukusuke831さんの肌に乗せた様子がこちら。ガラスパール配合のなめらかな輝きに加え、マットカラーの柔らかな発色がやさしげな印象を醸します。植物性オイルや花のエキスといった自然由来の保湿成分が配合されているので、肌にやさしくフィットするイメージです。

桜が散ってもそのニュアンスを目元に……

実際にアイメイクの仕上がりを見ると、桜のような儚い雰囲気に仕上がっています。このメイクをまとった@hukusuke831さんも「一軍入り！」「やわらかい青みピンクでブルベ夏的にこれは大当たり！」と絶賛するほどお気に入りの様子。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hukusuke831様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。