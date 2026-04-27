伊勢「威勢や繁栄の象徴」、蝦名「驚きましたがありがたく」

DeNAは27日、伊勢大夢投手、蝦名達夫外野手が一般社団法人日本海老協会公認の「名誉海老大使」に就任することになったと発表した。海老の魅力発信に関する広報活動などを行っていく。

今回の就任は、日本海老協会が主催する「えび丸ごと夢の料理コンテスト2025」において優秀作品を受賞した「こども海老大使」から寄せられたメッセージがきっかけとなった。14歳の伊勢蝦子さんから「DeNAのイセエビコンビのようにエビ大使になれて嬉しいです。伊勢選手と蝦名選手のように、私も海老の魅力発信を頑張っていきたいです。」という言葉が寄せられ、子どもたちの純粋な憧れと夢が、日本海老協会の取り組みを大きく後押しした。

この想いを受け、日本海老協会は、子どもたちの夢を応援するとともに、海老の魅力発信・食育・地域活性化のさらなる推進を目的として、両選手へ「名誉海老大使」就任を打診し、快諾を得たという。これまでに、高橋英樹氏、高橋真麻氏、ケロポンズ、カルビー株式会社など、幅広い分野の方々が就任している。

○伊勢大夢

「このたび名誉海老大使に就任することになりました、横浜DeNAベイスターズの伊勢大夢です。名誉海老大使のお話をいただき、ありがたくお受けさせていただきました。『伊勢海老』は威勢や繁栄の象徴と言われていますので、蝦名と共にチームを盛り上げられるように頑張っていきます」

○蝦名達夫

「横浜DeNAベイスターズの蝦名達夫です。名誉海老大使のお話をいただいた時は驚きましたが、ありがたくお受けさせていただきました。野球で活躍して、『エビ』という言葉がたくさん使われるよう頑張っています」（Full-Count編集部）