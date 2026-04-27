水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　4月27日〜5月3日の運勢

【2026年4月27日〜5月3日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢イレギュラーの中に気づきあり。2日はパワーチャージを

まわりの人とテンポが合わなくなって、うまくいっていたことにブレーキがかかるかも。でもその経験が、自分が本当にやりたいこと、好きなことに気づかせてくれるはず。再検討ややり直しが増えるので、休息はしっかりと。2日は自分を癒やす日に。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢知識をグングン吸収できるとき。勉強を始めるのも◎

“学び”のときです。集中力が高まるので、気になる分野について調べたり、読書をしたり、趣味を深めたりと、知識を増やすための行動は大吉。資格取得の資料請求や申し込みも◎。ただし3日は、見栄を張りやすいので知ったかぶりをしないように。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢あきらめずに挑戦を。レベルアップのチャンス到来‼

「もう間に合わないかも」「むずかしそう」と思うことも、やってみると案外スムーズに進む予感。それで楽しみが倍になったり、自分自身がレベルアップできたりすることも。27日は活動範囲を広げると、これまでとは違う自分に出会えそう。初めての場所、人、物と積極的に関わって。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢相手の気持ちを察して動こう。チームワーク強化もカギ

人が喜ぶことを優先すると、自分にもいいことがたくさん訪れる星回り。特に家族と絆を深める、同僚と協力体制をつくる、友達と共通の話題で盛り上がるなど、身近な人との協調を大切にすると◎。28日は“本物”から運をもらえる日。芸術、食、装飾品などで上質なものを取り入れ、豊かなひとときを。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢好きな人たちと楽しい縁が広がる。積極的に誘って！

「会いたい」と思う人たちに連絡して、遊びの予定を立てましょう。特に未体験のレジャーは、新しい発見があって盛り上がりそう。29日は買い物運が好調で、ときめく素敵な“何か”に出会える予感。手土産やプレゼントは、感謝の気持ちを込めて選んで。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢時間とお金の使い方を見直し、夏までのTODOを整理

夏までにやりたいこと、やるべきことをリスト化し、実行するための準備を始めましょう。時間やお金の使い方を見直すのは有効で、特に27日は無駄なお金の流れをチェックし、改善策を考えて。気になる人や場所にアクセスするなら30日が◎。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢人気運が上昇！交流が活発になる一方、散財の予感も

やさしい人間関係が築けるとき。たくさんの人とつながりやすく、心ときめく“何か”にも巡り合えそう。特に1日の出会いは要チェック！ 一方で、グルメ、買い物、レジャーなど、遊びに関する出費が急増する暗示も。使いすぎると5月の金運に響くので注意。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢あなたの“やる気”が、物事を動かすきっかけに

本当に伝えたい思い、真剣にチャレンジしたいことがあるなら、言葉や態度できちんと示して。特に、2日の満月の情熱的なアクションは大吉。ただし29日は、気持ちが先走りやすく、勘違いしがち。相手の話は最後まで聞き、ていねいな説明を心がけて。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢「受け入れる」「割り切る」ことで、現実が動き出す

公私共にやることが増えて慌ただしくなりますが、そんな現実を受け入れたり、割り切ったりする意識を持つと効率がアップ。データのバックアップなど、大事なものの整理整頓も◎。3日は遠出が吉。行ったことのない場所、初めての体験がいいリフレッシュに。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢身近な人の言葉に開運のヒントが。SNSチェックも◎

家族やパートナー、友達や同僚など、近い存在の人の何気ないひと言が、新たな目標や問題解決のヒントに。ごぶさたしている仲間の近況をSNSで知るのもいい刺激に。また、人間関係や金銭面で気になっていることは、ここでクリアに。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



