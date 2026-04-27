2026年4月から自転車の交通違反に「青切符制度」が導入された。どのようなことに注意すればいいのか。弁護士の藤吉修崇さんは「イヤホン使用や信号無視などが取り締まり対象となり、知らなかったでは済まされない。反則金を納付すれば刑事処分は免除されるが、無視することだけは絶対にやめてほしい」という――。（第3回）

※本稿は、藤吉修崇『交通トラブル六法』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Aon_skynotlimit ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Aon_skynotlimit

■“自転車の危険な運転”はすでに前科がつく対象

街中でよく見かける「自転車の逆走」。通勤や通学中、右側を堂々と走る自転車を目撃したことはありませんか？ 「自転車なら大丈夫だろう」と軽い気持ちで右側通行をしている方もいるかもしれませんが、実はこれ、大きなリスクと罰則が伴う違反行為です。知らずに走り続けていると、思わぬ落とし穴にはまってしまうかも。

道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類されており、自動車やバイクと同様、左側通行が義務付けられています。

近年、自転車の違反行為を取り締まる法律が段階的に強化されています。まず2024年11月1日から、特に危険な違反行為に対する刑事罰が導入されました。

「2024年11月1日施行の刑事罰（赤切符）」として、ながら運転（スマホ操作や画面を注視）は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金（危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金）、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。

これらは刑事処分なので、赤切符が交付され、前科が付く可能性があります。

一方、2026年4月1日からは、より幅広い違反行為に対して反則金制度（青切符）が導入されます。これは16歳以上が対象で、反則金を納付すれば刑事処分は免除される仕組みです。

出所＝『交通トラブル六法』

■反則金の最高額は「ながら運転1万2000円」

2026年4月1日から導入される主な自転車の交通違反に対する反則金は以下の通りです。

・「ながら運転」（携帯電話使用）：1万2000円

・遮断機が下りている踏切立ち入り：7000円

・信号無視：6000円

・逆走や歩道通行などの通行区分違反：6000円

・一時不停止：5000円

・ブレーキ不良などの制動装置不良：5000円

・傘差し運転やイヤホン使用：5000円

・無灯火：5000円

・並進禁止違反：3000円

・二人乗り：3000円

「注意だけで済むんじゃないの？」これは段階的に変わります。2024年11月1日からは特に危険な「ながら運転」と「酒気帯び運転」に刑事罰が導入され、赤切符（前科が付く可能性）が交付されました。そして2026年4月1日からは一般的な交通違反に反則金制度が導入され、青切符の対象になります。

出所＝『交通トラブル六法』

「一方通行は自転車OK？」これも間違いです。特別な標識がない限り、自転車も逆走禁止です。

「自転車だから処罰されても軽いはず。」これも甘い考えです。2024年から特に危険な違反には刑事罰が、2026年からは幅広い違反に反則金が科されるようになります。また、16歳以上が対象なので、高校生でも青切符を切られる可能性があります。

■テレビの検証では「イヤホン違反」が最多

2024年11月1日から自転車の罰則が大幅に強化され、関西テレビが大阪・梅田で実施した検証では、その実態が明らかになりました。

関西大学社会安全学部の伊藤大輔教授とともに行った3時間の調査で、自転車の違反件数はなんと合計61件確認されました。これは実際に摘発されたわけではなく、取材班が独自に違反行為をカウントし、2026年4月から導入予定の反則金額で計算したものですが、仮に全て取り締まりを行った場合、反則金の合計は32万9000円という驚愕の結果となったのです。

特に多かったのがイヤホンをしながらの運転で、3時間で41件も確認されました。1件あたり5000円の反則金なので、合計20万5000円。取材班が声をかけても逃げる人、「5000円？ どっちでもいいかな」と開き直る人まで現れました。

逆走（通行区分違反）も8件確認され、1件6000円で合計4万8000円。中には5分間で逆走と信号無視を繰り返し、一人で2万4000円（逆走6000円×2＋信号無視6000円×2）の反則金計算となった男性もいました。

ちなみに最も高額なのは「ながら運転」で1万2000円。スマホを操作しながらの運転は、自転車でも車と同等に重い処罰が待っています。この検証結果は、実際の取り締まりではありませんが、いかに多くの自転車利用者が違反行為を行っているかを示す貴重なデータとなっています。

写真＝iStock.com／Yukikae4b ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yukikae4b

■自転車の事故件数は“高止まり”している

逆走は正面衝突の危険性が非常に高く、速度が合算され衝撃も大きくなります。車の運転者は右側からの自転車を予想していないことも多いため、重大事故につながりやすいのです。

なぜ今、自転車の罰則が段階的に厳しくなるのかというと、近年、自転車事故の件数が高止まりしているからです。2024年には自転車関係の事故が6万7531件も発生し、交通事故全体の約4分の1を占めました。特に亡くなった自転車乗車中の人の約82％に法令違反が確認されており、違反が重大事故につながっている実態があります。

2024年11月からは特に危険な「ながら運転」と「酒気帯び運転」に刑事罰を導入し、見せしめ的な効果を狙っています。そして2026年4月からは幅広い違反に反則金制度を導入することで、日常的な違反も含めて実効性のある取り締まりを行う方針です。

意外と知らない人も多いのですが、自転車運転者講習として、危険な違反を3年以内に2回繰り返すと、講習の受講が義務化されます。講習時間は3時間、受講料6150円。受講しない場合、さらに5万円以下の罰金となります。「ながら運転」と「酒気帯び運転」も2024年11月から講習対象の危険行為に追加されました。

自転車の逆走は単なるマナー違反ではなく、重大な交通違反です。安全のためにも、自転車の交通ルールを正しく理解し、快適なサイクルライフを送りましょう！

■反則金を払わないと、最悪「前科」がつく

では、反則金を払わなかったらどうなるのか。自転車の青切符制度は始まったばかりなので、ここでは、従来から続いている自動車のケースを例に見ていきます。

実は、反則金の未払いが招く結末は想像以上に深刻なんです！ 「たかが数千円」と甘く見ていると、最終的に数十万円の損失と一生残る「前科」という重いペナルティが待っています。

今回は、反則金を払わなかった場合の「驚きの展開」を詳しく解説します。これを読めば、きっと今すぐコンビニに走りたくなるはず！ 未払いの反則金がある人は特に必見ですよ。

まず、反則金制度の法的な仕組みを理解しましょう。

反則金制度とは、比較的軽微な交通違反を犯した場合に、反則金を納付することで刑事罰を科せられない制度です。この制度は交通反則通告制度とも呼ばれ、違反者は反則金を納めることで、裁判所での審理や刑事罰を回避できます。

青切符で交付され、指定された期限（通常8日以内）までに納付すれば前科は付きません。対象となる違反は、速度違反（軽微なもの）、一時停止違反、信号無視（軽微なもの）、駐車違反、シートベルト違反などです。一方、無免許運転や酒気帯び運転などの悪質な違反は対象外となります。

■「無視」は絶対にNG

反則金の納付は任意であり、支払わない場合は刑事手続に移行します。未払い時の法的手続きの流れは決まっており、反則金の納付期限経過後、督促状の送付（約1カ月後）、刑事手続へ移行（督促無視の場合）し検察へ書類送検、検察庁からの呼び出し、逮捕・起訴の可能性という段階を踏みます。

この流れは法律で決まっており、警察や検察の「気分」で決まるものではありません。

反則金の未払いについて、多くの人が持っている危険な勘違いをまとめました。

まず「放っておけばそのうち忘れてくれる」という考えは大間違いです。警察のデータベースに記録され、忘れられません。

「数千円だから大した問題じゃない」というのも危険で、最終的に数十万円の罰金と前科が付く可能性があります。

「引っ越せばバレない」と考える人もいるかもしれませんが、住民票で居住地は把握され、逃げ場はありません。

「督促状も無視すれば大丈夫」というのも危険です。無視しても書類送検はされるので、事態を悪化させる可能性があります。

特に「ちょっと待っていれば忘れてくれる」という甘い考えは絶対に捨てましょう。現代の行政システムは思っている以上に正確で執念深いです。

出所＝『交通トラブル六法』

■数千円で済んだはずが「万単位」に…

では、実際に反則金を払わないとどうなるのか、段階的に見てみましょう。

第1段階は督促状の送付で、納付期限から約1カ月後に「督促状」が郵送されます。この時点ではまだ行政処分の範囲で、ここで払ってしまえば刑事手続にはなりません。

第2段階は刑事手続への移行です。督促無視後、警察から検察庁に書類送検され、行政処分から刑事事件に格上げされます。この時点で前科がつく可能性が発生します。

第3段階は検察庁からの呼び出しで、検察官からの「呼出状」が送付され、出頭して事情聴取を受けます。実際には反則金の未払いだけでは不起訴になるケースも多いのですが、起訴されれば前科がつく可能性が高くなります。

第4段階は逮捕・起訴という最悪のケースです。呼び出し無視の場合は逮捕状請求され、自宅や職場に警察が来る可能性があります。起訴されれば、もちろん無罪を争うこともできますが、有罪となれば罰金刑となり、前科が確定します。

金銭的な比較をすると、当初の反則金は7000円程度ですが、最終的な罰金は5万円から20万円程度となります。自転車の場合はどう判断されるのか、法律家として注目しています。

出所＝『交通トラブル六法』

■人生を台無しにする最悪の選択

最後に、反則金未払いの深刻さをお伝えします。

藤吉修崇『交通トラブル六法』（KADOKAWA）

まず、前科がつくのは精神的負担が大きいです。また、不出頭で逮捕ということもあります。

多くの人が「まさか逮捕されるとは思わなかった」と後悔しますが、この時点では時既に遅しです。違反を認めるなら反則金をすぐに払ってしまった方がいいでしょう。

ただし、事実無根だと言うなら反則金を納めずに争うことも考えていいと思います。

「反則金を払わなかったらどうなる？」の答えは、確実に人生を台無しにする最悪の選択ということです。数千円をケチった結果、数十万円の損失と一生消えない前科が待っています。反則金の納付は社会人としての基本的な責任です。

だからと言って、不当な取り締まりにあった場合は「払わない」という選択肢もあります。納得いかない場合は、自分の主張をすることも大事ですね。

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藤吉 修崇（藤吉 修崇）

弁護士法人ATB 代表弁護士

東京都出身。慶應義塾大学経済学部卒業。大学時代に演劇に没頭し、スコットランドへ留学。その後、舞台演出や空間プロデュースに携わる。30歳を過ぎてから一念発起し、猛勉強の末に司法試験に合格。弁護士法人ATBを設立。YouTubeチャンネル「二番煎じと言われても」は登録者数が20万人を突破。道路交通法の理不尽な状況を法律の観点から解説している。

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（弁護士法人ATB 代表弁護士 藤吉 修崇）