この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」にて「LINEで不具合があった時の対処法 _ 問い合わせ先を紹介」と題した動画を公開した。動画では、LINEで何らかの不具合が発生した際に、スムーズに解決策を探し、問い合わせを行うための基本手順を解説している。



不具合が起きた際、アプリの画面内から解決策を探そうとしがちだが、ひらい先生(平井友裕)は「LINEを開くのではなくて、何かしらLINEに不具合が起こったらまずこの『LINEヘルプ』という言葉を検索をしてみてください」と提案する。インターネットブラウザを経由して、公式のサポートページへアクセスすることが確実な解決への第一歩となる。



具体的な手順として、iPhoneであれば「Safari」、パソコンやその他のスマートフォンであれば「Google」や「Microsoft Edge」などの検索ブラウザを開き、「LINEヘルプ」と入力して検索する。検索結果から「LINEヘルプセンター」のページを開くと、画面上部に「何かお困りですか？」という検索窓が現れる。



さらに画面を下へスクロールすると、「問題が発生している場合」や「LINEの引き継ぎ・新規登録」「トーク・通話」など、カテゴリー別によくある質問と対処法が整理されている。動画内では一例として、「トーク・通話」カテゴリーから「トークを安全に使う」を選択し、LINEの登録情報や送受信されるトークメッセージなど、極めて重要なプライバシー情報の保護に関する公式の説明を確認する一連の流れが実演された。



LINEヘルプセンターには、多様なトラブルに対応する公式の解決策が網羅されており、内容を確認した上で個別の問い合わせに進むことができる。万が一LINEに不具合が起こった際は、まずブラウザから「LINEヘルプ」を検索する習慣をつけることで、的確な問題解決に繋がるだろう。