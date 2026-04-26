「今日好き」今井暖大（はると）バイク跨る“夜ドライブ”ショットに反響「愛車？」「絵になりすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が4月25日までに、自身のInstagramを更新。バイクとのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」モテ男子「バイクのセンス抜群」夜ドライブショット
今井は「夜ドライブ〜」と綴り、ホンダ「GB350」に跨る姿など複数枚を投稿。グレーのジャケットにスウェットパンツを合わせたカジュアルな装いで、SHOEIのヘルメットを傍らに微笑む様子などを披露している。
この投稿に、ファンからは「バイクに乗る姿がかっこよすぎる」「愛車？」「絵になりすぎる」「バイクのセンス抜群」「一緒にドライブしたい」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」モテ男子「バイクのセンス抜群」夜ドライブショット
◆今井暖大「夜ドライブ」ショット公開
今井は「夜ドライブ〜」と綴り、ホンダ「GB350」に跨る姿など複数枚を投稿。グレーのジャケットにスウェットパンツを合わせたカジュアルな装いで、SHOEIのヘルメットを傍らに微笑む様子などを披露している。
◆今井暖大の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バイクに乗る姿がかっこよすぎる」「愛車？」「絵になりすぎる」「バイクのセンス抜群」「一緒にドライブしたい」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】