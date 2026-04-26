ミッフィーのお誕生日を記念して、全国各地のミッフィーのカフェ&ショップが集合するイベントが開催決定。

（写真）限定コラボグッズも！全国のミッフィーカフェ＆ショップが集結

「ミッフィーバースデーマンス」が、2026年5月29日(金)から6月28日(日)まで、ハウステンボスで開催されます。

全国のミッフィーカフェ＆ショップが集結

ミッフィーのももパフェ

世界唯一のミッフィーエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」がオープンしたハウステンボス。

ミッフィー尽くしのイベント「ミッフィーセレブレーション」を開催しています。

「ミッフィーバースデーマンス」は、イベント内でもミッフィーの誕生日周辺だけ開催する特別な1ヶ月間です。

全国にあるミッフィーのカフェ&ショップとスペシャルコラボレーション。

「miffy café tokyo」のサンドウィッチを長崎和牛やアジフライなどの食材を用いてコラボしたり、「Dick Bruna TABLE」のチーズケーキバーがハウステンボス限定のミッフィーデザインになったり。

ここでしか味わえないコラボフードが登場します。

ここだけのコラボグッズ

日本ではハウステンボスでしか出会えない、赤いスカーフと黄色い木靴を身に着けたミッフィーや風車をあしらった、miffy café tokyoコラボグッズが登場。

Dick Bruna TABLEからは、ハウステンボスのシンボルであるドムトールンからミッフィーがのぞくコラボロゴをあしらった限定グッズが登場します。

さらに、日本唯一のディック・ブルーナ公式お花屋さん「Flower Miffy」からは、花々でいっぱいのハウステンボスとコラボした、アクリルフラワースタンドやフラワーカードが限定色になって発売です。

みっふぃーきっちん」と「みっふぃーおやつ堂」は、人気アイテム珪藻土コースターやはんかち枡ぼうろ、さらに長崎ならではのカステラがコラボレーションデザインで登場します。