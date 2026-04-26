さらば青春の光・東ブクロ、黒嵜菜々子とヌルヌル対決 事務所NG寸前？
お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、きょう26日深夜放送のテレビ大阪バラエティー番組『勇者東ブクロがRPGみたいに街ブラさんぽする旅番組』（深2：00〜2：30）に出演し、自由すぎるロケを繰り広げる。
【写真】「いっぱいかけてもらえて幸せでした」？…東ブクロ＆女性たち
東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を目指す。前代未聞のロールプレイングを見届けるのは、「さらば青春の光」の名づけ親、みなみかわ。一体何が起こるのか。
勇者・東ブクロがまず訪れたのが、東京都小平市にある、ごみ焼却施設の余熱を利用した足湯施設。料金も無料の人気のスポット。そこで出会ったのは、かつてアイドルとして活躍し、抜群のスタイルと高い運動能力を兼ね備える万能型の魔導士・黒嵜菜々子。
仲間にするには、くじで出たゲームに勝たなければならない。引き当てたのは、まさかの「ローション指相撲」。事務所NG寸前（？）のヌルヌル対決が行われることになる。
■出演者
東ブクロ（さらば青春の光）
みなみかわ
黒嵜菜々子、高橋かの、塚越愛実
【写真】「いっぱいかけてもらえて幸せでした」？…東ブクロ＆女性たち
東ブクロが街をぶらりと散歩し、その魅力を発見していく新感覚の旅番組。行く先々で仲間を増やしてパーティを編成し、ラストダンジョンの攻略を目指す。前代未聞のロールプレイングを見届けるのは、「さらば青春の光」の名づけ親、みなみかわ。一体何が起こるのか。
仲間にするには、くじで出たゲームに勝たなければならない。引き当てたのは、まさかの「ローション指相撲」。事務所NG寸前（？）のヌルヌル対決が行われることになる。
■出演者
東ブクロ（さらば青春の光）
みなみかわ
黒嵜菜々子、高橋かの、塚越愛実