桑田佳祐、6月24日に発売するTVアニメ『あかね噺』主題歌CDシングル『人誑し / ひとたらし』収録楽曲発表!!

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今年2月に古希を迎え“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”と打ち出した桑田佳祐。以来、その言葉に違わず、新曲の配信やCDシングルのリリース、真夏のツアー開催など次から次に新たな情報をアナウンスし、注目を集め続けている。そんな中、6月24日に発売されるCDシングル『人誑し / ひとたらし』の収録曲がついに発表！すでに世に楽曲が出ているTVアニメ『あかね噺』W主題歌に加えて、さらにもう1曲新曲が用意されていることが明らかになった。

1978年にサザンオールスターズでデビューして以来、約半世紀にわたりバンドでもソロでも第一線で音楽活動を続けている桑田佳祐。今年2月には古希を迎え、“NEW 70’S ここからが始まりでしょ”と打ち出し、その言葉通りに新曲の発表に真夏のツアー開催など、次から次に新たな動きを発表し、大きな注目を集めている。数々の大ヒット曲を生み出してきてなお、新曲を作り、それを携えて全国を回るその姿勢こそが、桑田佳祐の音楽人としての矜持なのである。

そんな桑田佳祐の最新CDシングル『人誑し / ひとたらし』が6月24日に発売される。桑田佳祐がCDシングルとして新作をリリースするのは、2017年リリースの『君への手紙』以来、9年ぶり。表題曲「人誑し / ひとたらし」は現在放送中のテレビ朝日系ほかTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌だ。『あかね噺』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載中の本格落語漫画を原作とするアニメで、落語好きでも知られる桑田佳祐に制作陣から熱烈オファーしたことで今回のタッグが実現した。桑田がアニメ主題歌の作詞・作曲の両方を手掛けることはキャリア史上初であり、それだけでも音楽、アニメファンそれぞれにとって驚きの知らせだったが、まさかのエンディング主題歌も手掛けていることが第二話の放送で明らかになるとネットは騒然。驚きと喜びの声で大反響を呼んだ。

CDシングルには、未だ「人誑し / ひとたらし」が収録されることしか明かされていなかったが、ついに収録楽曲が発表された。1曲目にテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌の「人誑し / ひとたらし」、2曲目には同アニメのエンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が収録されることが決定！そしてなんと、3曲目にさらなる新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録されることも明らかになった。楽曲の詳細は後日発表となる。

また、CDの早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」が配布されているが、真夏の全国ツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）への応募受付が開始！桑田佳祐にとって大きな節目の年に開催するツアーということもあり、ぜひ「スペシャル・シリアルコード」を手に入れて大注目のツアーに参加するチャンスを手に入れてほしい。

●リリース情報

桑田佳祐 18thシングル

「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

【完全生産限定盤（CD＋Special Goods）】

品番：VIZL-3300

価格：￥2,750（税込）

＜収録楽曲＞

1. 人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

2. AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

3. 南谷ミュージック・シティー

【通常盤（CD）】

品番：VICL-38700

価格：￥1,430（税込）

【アナログ盤（LP）】

7月8日発売

品番：VIJL-61900

価格：￥2,750（税込）

全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！

「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。

詳細はこちら

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。

●配信情報

桑田佳祐

テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌

「人誑し / ひとたらし」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

●作品情報

TVアニメ『あかね噺』



テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜

配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始

●ライブ情報

桑田佳祐 LIVE TOUR 2026 ※正式タイトル後日発表

2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00）

7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）

7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00）

7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00）

8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）

8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業）

8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp

9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00）

9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

※チケットのお申し込みに関する詳細は、受付期間開始時にお知らせいたします。その他の詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

関連リンク

サザンオールスターズ オフィシャルサイト

https://southernallstars.jp

TVアニメ『あかね噺』 公式サイト

https://akane-banashi.com/