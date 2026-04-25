「コーデ迷子」の人に！【studio CLIP】40・50代スタッフはこう着る！「最旬パンツコーデ」

コーデに迷うときは、おしゃれな人の着こなしをヒントにするのが近道。そこで参考にしたいのが【studio CLIP（スタディオクリップ）】の40・50代スタッフさんによるコーデです。今回は、パンツスタイルをベースにしたトレンド感のあるスタイリングをピックアップ。トップスとのバランスや小物使いで、今っぽさをさりげなくプラスしているのがポイント。大人世代が真似しやすい「最旬パンツコーデ」、要チェックです。

レースパンツ × 羽織りでこなれる

【studio CLIP】「レースイージーパンツ」\6,990（税込）

黒のレースパンツにゆるっとシャツを羽織ることで、シンプルになりがちなTシャツ × パンツコーデにほどよい抜け感をプラスしたスタイリング。全体的にリラクシーなシルエットですが、Tシャツをタックインすることでメリハリが生まれています。バッグは小ぶりなものを手持ちして品のよさを演出し、ゆったりコーデとのバランスをとって。

レイヤードでジーンズコーデを旬顔に

【studio CLIP】「テーパード甘織りデニムパンツ」\5,500（税込）

スウェット × ジーンズのカジュアルコーデにレースをレイヤードすることで、パンツスタイルに今っぽさを加えた着こなし。アシンメトリーなレースが裾からのぞくことで立体感が生まれ、シンプルなジーンズも一気に華やいでいます。異素材ミックスで軽やかさを出しているのが、大人のトレンド感のポイントです。

個性派ブラウスをモノトーンで引き締める

【studio CLIP】「すっきりワイドストレートパンツ」\5,390（税込）

たっぷりとフリルが施された華やかなブラウスの甘さを、パンツでほどよく引き算した大人コーデ。個性的な印象のボリュームトップスも、モノトーンでまとめ、ミニマルなパンツを合わせることですっきりとした印象に仕上がっています。小物も黒で統一することで洗練された雰囲気に。バランスの取り方が参考になりそうなスタイリングです。

チュニック × ワイドパンツのバランスが今っぽい

【studio CLIP】「2タックワイドストレートパンツ」\5,500（税込）

チュニック丈トップスにワイドパンツを合わせた、リラックス感のある旬バランスが魅力のコーデ。トップスの長め丈で腰まわりを自然にカバーしつつ、落ち感のあるパンツで縦ラインを強調することで、すっきり見えしています。白カーデを羽織ることで軽さをプラスし、重くなりがちなブラックコーデを軽やかに見せて。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：なかしま たま

学生時代からセレクトショップなどで、接客販売を経験したのち、コピーライター業へ。それらの経験を融合して現在は、ファッションライティングを行う。トレンドや市場データを分析しながら、分かりやすくファッション情報をまとめる執筆を得意とする。