ユーチューバー・ヒカル（34）が25日までにYouTubeチャンネルを更新。元妻で実業家の進撃のノア（31）と共演した。その中で、ノアがヒカル側への不満を明かす場面があった。

2人は昨年5月末に「0日婚」を発表していたが、わずか6カ月後の同年12月にスピード離婚を公表した。

ヒカルは「離婚して、世の中ではもう仲が悪くなって、本当に疎遠になる人もいるわけやん。そうならなくてよかったなとは思うな。今こうやって笑い合えてるわけやから」と現在も良好な関係を保っていると言及。ノアも「ほんまに結婚してよかったけど、離婚してもよかった。（結婚と離婚の）2つセットで最高」と語った。

ノアは結婚と離婚を経て価値観が大きく変わったとし、「自分のことを大事にできるというか、人のために何かすることばっかりしてたけど、男の人に依存することもなくなったし、尽くしすぎることもなくなった。感性と考えが変わった」と説明した。

ただ、ノアは一つだけヒカルとヒカルの付き人のいくみんに対して文句があるとし、「離婚届を出そうって言ったのが12月19日やったやん。受理されたのが24日のクリスマスイブで。イブになるたびに離婚した日って思い出すのが腹立つ。メリークリスマス離婚」と言及。代理で離婚届を提出したいくみんは「アレはいろいろタイミングが重なってしまって…」と釈明していた。