なにわ男子・道枝駿佑、リアルな“休日”に密着 目黒蓮主演映画を鑑賞、ドラッグストアでお買い物…自然体な素顔が明らかに
7人組グループ・なにわ男子が出演する25日放送のテレビ朝日系『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）では、大好評企画「休みになったらどこへ行く？」の第4弾、道枝駿佑編を届ける。放送終了後からは、TELASA（テラサ）オリジナルコンテンツとして、3月14日に放送された第3弾、長尾謙杜編の未公開シーンも配信される。
【写真】笑顔がかわいい！車の後部座席に乗る長尾謙杜
「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――昨年放送された大橋和也編＆大西流星編では、なにわ男子のリーダー・大橋、そしてメンバーのことが大好きな大西のプライベートな1日に密着した様子を放送し好評を博した。
今回はその第4弾として、ある日突然「今日はお休みです」と告げられた道枝はどこへ向かうのか。まずは「ランチ」と検索を開始し電話で撮影許可をとろうとするが、なかなか撮影許可がとれず…苦労してたどり着いたランチの場所とは（!?）。その後、目黒蓮が出演する映画が観たいと六本木の映画館へ向かうが、もちろん撮影はできないので、まさかのスタッフと2人きりで映画鑑賞をすることに…。さらにドラッグストアにも立ち寄り、普段から利用しているというある物を購入。アイドルのリアルすぎる素顔が明らかになる。
仲の良いメンバーや休日の過ごし方を語りながら、次に向かうのは中目黒。目黒川沿いを気ままに散歩しながら、コーヒー屋さんを探していたはずが、目に入った串カツ屋さんに思わず寄り道。そしてラストには、以前から興味があったというある場所へ…。道枝の自然体な休日に注目だ。
なお、地上波放送後には第3弾となる長尾謙杜編の未公開シーンを含むTELASA限定版を配信。「今日はお休みです」と告げられたメンバー最年少の長尾。行ってみたい店をネットでリサーチした長尾がまず向かったのは、普段から1人でよく行くという回転寿司店。自らロケ交渉をしたお店で、「逆転男子でやってみたいこと」を考えながら、寿司を爆食い。「スカイダイビング」や「坐禅」を挙げていく長尾に、スタジオのメンバーたちは、それぞれの意見を…。
吉祥寺のカフェでクレープとコーヒーを堪能しながら幸せな休日を噛み締めた長尾が次に向かったのは、なんとブタカフェ。そしてブタに癒された後は、古着屋へ。自宅には“衣装部屋”があるというほど洋服好きな長尾だけに、古着屋での試着も楽しそうな様子を見せる。
ラストには、念願だったという茶道体験も。茶会の始まりのあいさつから作法までを学んだ長尾は大満足で1日を終えるのだった。「最高の休日でした！」と笑顔で締めくくった長尾の休日にも注目だ。
【写真】笑顔がかわいい！車の後部座席に乗る長尾謙杜
「なにわ男子メンバーはある日突然、仕事が休みになったら、どこに行って何をするのか？」――昨年放送された大橋和也編＆大西流星編では、なにわ男子のリーダー・大橋、そしてメンバーのことが大好きな大西のプライベートな1日に密着した様子を放送し好評を博した。
仲の良いメンバーや休日の過ごし方を語りながら、次に向かうのは中目黒。目黒川沿いを気ままに散歩しながら、コーヒー屋さんを探していたはずが、目に入った串カツ屋さんに思わず寄り道。そしてラストには、以前から興味があったというある場所へ…。道枝の自然体な休日に注目だ。
なお、地上波放送後には第3弾となる長尾謙杜編の未公開シーンを含むTELASA限定版を配信。「今日はお休みです」と告げられたメンバー最年少の長尾。行ってみたい店をネットでリサーチした長尾がまず向かったのは、普段から1人でよく行くという回転寿司店。自らロケ交渉をしたお店で、「逆転男子でやってみたいこと」を考えながら、寿司を爆食い。「スカイダイビング」や「坐禅」を挙げていく長尾に、スタジオのメンバーたちは、それぞれの意見を…。
吉祥寺のカフェでクレープとコーヒーを堪能しながら幸せな休日を噛み締めた長尾が次に向かったのは、なんとブタカフェ。そしてブタに癒された後は、古着屋へ。自宅には“衣装部屋”があるというほど洋服好きな長尾だけに、古着屋での試着も楽しそうな様子を見せる。
ラストには、念願だったという茶道体験も。茶会の始まりのあいさつから作法までを学んだ長尾は大満足で1日を終えるのだった。「最高の休日でした！」と笑顔で締めくくった長尾の休日にも注目だ。