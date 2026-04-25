◆米大リーグ ホワイトソックス５―４ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、２試合ぶりの１１号ソロを放つなど、３打数１安打１打点でチームの逆転勝ちに貢献した。打率は２割５分６厘、ＯＰＳは１・０２０に上昇した。この時点で１１本塁打はＭＬＢ全体でもアルバレス（アストロズ）と並んでトップとなった。

村上は試合後、現地放送のインタビューで「（本拠地で）たくさん大きな声援をいただいていたので、すごくうれしかったです。期待に応えたかった。まだ始まったばかりで残り１４０試合くらいあるので、終わった時になんとかいい成績を残せればと思う」とうなずいた。現地記者から７戦６発だが、このようなペースで本塁打を日本で打ったかを問われると少し照れながら「一応５打席連続本塁打を打ったことがあるので（笑）」と笑わせた。

ベナブル監督も「本当に素晴らしい。あのボールを運ぶのはすごい」とたたえた。変化球を捉えた村上は「徐々にですけど、よくなってきていると思う。まだまだ改善するところもたくさんあるので、もっともっといろんなピッチャーがきて、いろんなことで成長できると思うので、もっとアンテナを張って、成長していければと思います」とさらなる高みを目指していた。

初回の１打席目は空振り三振。４回の２打席目は巨人でもプレーしたマイコラスから、中堅右へ１１号同点ソロを放った。カウント１ボール、２ストライクから４球目の外角低め８８・０マイル（約１４１・６キロ）チェンジアップを体勢を少し崩されながらもすくい上げるようにはじき返すと、飛距離４１５フィート（約１２７メートル）、打球速度１０４・０マイル（約１６７・４キロ）、打球角度３３度で２試合ぶりのアーチを運んだ。

１―３となった６回１死二塁の３打席目。村上を迎えたところでマウンドは右腕のマイコラスから左腕のラブレディーにスイッチされた。２ボールからの３球目はストライク判定も、村上がチャレンジしてＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）でボールに覆り、そのままナショナルズベンチは申告敬遠を指示して、本拠地のファンからはブーイングが起こった。７回の４打席目は中飛に倒れた。

村上は１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦から、２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦まで、日本人選手では２５年ドジャース・大谷翔平投手に並ぶ最長記録となる５試合連続本塁打を放ち、日本人メジャーリーガーでは史上最速の開幕から２４試合目で１０本塁打に到達した。前日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では本塁打が出ずに日本人史上初の６戦連発は逃したが、２戦ぶりにアーチを描き、２６試合で１１発は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、６８・５発ペースと、圧巻のペース。勢いは止まらない。