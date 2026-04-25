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BRZに可変式ウイングを取り付け！オーナーも思わず「最高なんだけど」と叫んだ圧巻の仕上がり

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が「【ミス連発】念願のウィングを自分で取り付けました【YR-Advance】」と題した動画を公開。愛車のSUBARU BRZに、開閉するギミックが特徴的な「可変式ウイング」をDIYで取り付ける様子を紹介した。



動画ではまず、純正ウイングを取り外す作業から始まった。トランクの内張りを剥がし、ハイマウントストップランプやバックカメラの配線を慎重に外していく。次に、純正ウイングを固定している10本のネジを外し、車体からウイングを取り外した。りーちゃんは、想像以上の重さに驚きの声をあげた。



続いて、いよいよ可変式ウイングの取り付けに入る。このパーツは重量があるため、トランク側に補強プレートを取り付け、ドリルで穴を開ける作業が必要となるが、この工程はプロに任せた。その後、ウイング本体とベース部分を合体させ、車体への取り付け作業へと移る。りーちゃんは「儀式みたい」と緊張した面持ちで、ショップのスタッフと協力しながら位置を合わせ、「バコンってここ！」という掛け声とともに、力強く押し込んではめ込んだ。



最大の難関は配線作業。運転席の足元にあるコネクターから電源を取るため、「のれんわけハーネス」という便利なパーツを使用。配線を後部座席の下からトランクまで通していく。特に、車体とトランクを繋ぐゴム製の蛇腹ホースに配線を通す場面では、ワイパーブレードの金属部分をガイド代わりに使うというプロの裏技も披露された。全ての配線を終え、内張りを元に戻し、最後にウイングを操作するスイッチを運転席下に取り付けて作業は完了した。



イグニッションをオンにし、スイッチを押すと、ウイングはスムーズに開閉。その迫力ある動きに、りーちゃんは「うわー！」「かっこいい！」と大興奮。「超満足」「最高なんだけど」と、その仕上がりにこの上ない喜びを表した。なお、動画では時速80km/h以上で走行中の可変操作はモーターに負荷がかかるため避けるべきであることや、公道を走る際は純正かウイングのどちらか一方のストップランプしか点灯できないといった注意点も解説されている。DIYの苦労とプロの助けを経て、愛車がさらに理想の姿へと近づいたようだ。