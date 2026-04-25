「ＤｅＮＡ２−１巨人」（２４日、横浜スタジアム）

アクシデントにもめげず、相川ベイスターズがサヨナラ勝ちで６連勝。三回にＤｅＮＡ・牧が負傷交代する事態に見舞われたものの、終盤の粘りで追い付き、勝利の女神を振り向かせた。ついに今季初の貯金１とし、３位・巨人と０・５差に肉薄した。

チームを救う一打を放ったのはベテラン・戸柱だった。延長十一回、１死一、二塁。打球は前進守備の中堅・松本の頭上を越えた。仲間の手荒い祝福に「プロ１１年、チャンスは結構あったんですけど、自分でもびっくりしています」と自身初のサヨナラ打に照れ笑い。十回から途中出場も、チーム一の準備力を誇る３６歳がその底力を見せた。

三回２死、チームには激震が走った。牧は三塁に内野安打を放ったが、一塁へ激走した直後、右膝を押さえ苦悶（くもん）の表情。緊急交代を余儀なくされた。そんな重苦しい空気を、現有メンバーで一丸となり逆転勝ちを収めた。

相川監督は牧について「厳しいと思います」と離脱も覚悟。主将の筒香が戦列を離れており、相次ぐ主力の不在は痛手となるが、戸柱は「みんなで束になって戦っていこうと話している」と今こそ結束が強まっている。