【キーウ＝倉茂由美子】１９８６年にウクライナ北部チョルノービリ（チェルノブイリ）で起きた原子力発電所事故で、現場で対応に当たった人々は「リクビダートル（処理作業員）」と呼ばれる。

自身の安全を顧みずに救助や事故処理に当たった人たちが、４０年前の現場を語った。

８６年４月２６日午前３時頃、原発に近い新興住宅地プリピャチで、軍事消防隊の検査官ペトロ・シャブレイ（６７）の自宅玄関のベルが激しく鳴った。

「原発で爆発だ」。同僚に起こされ、家を飛び出した。自身が責任者を務める建設中の５号機だったら、と不安が募った。

車で向かう途中、原発方向を見ると、オーロラのような光が夜空にまっすぐ伸びていた。あまりの美しさに息をのんだ。光の元は４号機。「自分のせいではない」とほっとしたと同時に、爆発は原子炉だと確信した。「きっと生きては帰れない」と覚悟した。

現場では約５０人の消防士が消火に当たっていた。２人の兄レオニードとイワンの姿もあった。最初に到着したイワンは、爆発した４号機の屋上で消火に当たり、３０分足らずで倒れた。同じ班の消防士たちも次々に運び出されていった。

レオニードは近くの建物の屋上からペトロを呼んだ。ホースが燃え、消火できないという。ここには大量の燃料が貯蔵され、引火すれば３号機も爆発する。ペトロは妻と４歳の息子の顔を思い浮かべると、唯一の防護具だったガスマスクを脱ぎ捨て、ホースを背負ってはしごを登った。時折風向きが変わり、４号機から吹く熱風がペトロとレオニードを包んだ。（敬称略）