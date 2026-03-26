薄着になる季節の「インナー問題」→【ユニクロのブラトップ】が強い味方♡

気温が上がるにつれて、装いもどんどん薄着にシフトしていくこれからの季節。そんなときに気になるのがインナーです。透けやラインを気にしながらコーデを組むのは、意外と手間がかかるもの。そこで頼りになりそうなのが【ユニクロ】のブラトップ。下着いらずで1枚で着られる手軽さに加え、きれいめにもカジュアルにもなじむデザインが揃っています。着心地と見た目、どちらも妥協しないアイテムとして、ぜひワードローブに取り入れてみて。

後ろ姿に抜け感を加えてくれるレーサーバック

【ユニクロ】「レーサーバックブラトップ」\2,490（税込）

ユニクロのブラトップは、デザイン豊富なだけではなく見た目の美しさにこだわっているのもポイント。公式オンラインストアによると「360°方向からバストを支える構造で、ずれにくくきれいに見える」ように作られているのだそう。ほどよい開きのUネックのレーサーバックは、1枚でもレイヤードでも活躍。立体感のあるリブ素材でインナー見えしにくく、デイリーに着回せます。背中が開いているデザインのため、シャツの襟をガバッと抜いて羽織ってもこなれ感がアップしそう。

こんなの欲しかった！ 大人にぴったりのきれいめ素材

【ユニクロ】「クレープジャージーボートネックブラトップ」\2,490（税込）

オフィススタイルにも馴染むブラトップが欲しい……そんな人にもぴったりの1枚が登場。「美しいドレープ性のある素材」（公式オンラインストアより）を使用していて、きれいめルックにも自然とフィットしてくれそうです。上品な印象を引き寄せるボートネック仕様も嬉しいポイント。しかもドライ機能付きで、ジメジメしたり気温が上がったりするこれからの季節にぴったり。上からジャケットを羽織れば、通勤やお呼ばれにも対応できそうな上品ブラトップです。

ヘルシーな着こなしに導くアメスリタイプ

【ユニクロ】「リブブラトップ / アメリカンスリーブ」\2,490（税込）

肩周りをすっきりと演出するアメリカンスリーブで、ヘルシーな印象を醸してくれる1枚。1枚で着ても良し、シャツやブルゾンを羽織っても今っぽい抜け感を演出できそう。ネックやアームに施されたパイピングがさりげないアクセントをプラス。リブ素材も相まってカジュアルな雰囲気に仕上がっています。

サラッとした肌触りが気持ち良い！

【ユニクロ】「エアリズムブラタンクトップ」\2,490（税込）

筆者も毎春夏愛用している、エアリズム素材を使用したブラタンクトップ。「汗をかいてもサラッとした肌ざわり」（公式オンラインストアより）をキープしてくれるのが魅力です。背中の内側にはゴムを使っておらず、肉感が出にくいのも嬉しいポイント。他にも「接触冷感」「消臭」「ドライ」「吸湿・放湿」と、機能性が充実。ファッションも快適さも諦めたくない人に、ぴったりの1枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子

約20年ファッションブランドの接客・販売の仕事を経験し、その知見を元にファッションライター業を行う。大人カジュアルが一番の得意分野。何より店頭と同じく、着る人を輝かせるトレンド・着こなし情報にこだわり、FTNで執筆中。