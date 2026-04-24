テレビ東京系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」の第２話が、２４日に放送された。

主人公の刑事・百武誠（濱田岳）が１０年前にタイムリープして、２度目の人生で数々の事件捜査をやり直すサスペンス。第１話で過去に戻って、事件に巻き込まれ命を落とした元恋人の佐伯美咲（石井杏奈）に再会。当時は面識がなかった美咲を、急に抱きしめてしまう展開となった。

第２話では百武が署内で、警察担当の新聞記者でもある美咲と、記者仲間の飯田智子に遭遇。初対面の百武に対して、「この人が噂の？突然抱きついて、『守ります』って言ったのホント？テレビドラマに影響されやすいタイプ？」と軽口をたたく智子を演じているのが、ぱーてぃーちゃん・信子だった。

ロングコートをまとった黒髪キャリアウーマン風スタイルで、ギャル芸人のキャラは封印。トレードマークのド派手ヘアは一変し、ネイルもおとなしめに変わっていた。

普段のイメージとの違いから、初登場となった智子のキャストに気付かない視聴者が続々。「声を発するまでわからなかった」「信子さん？いや、まさかな…」「黒髪だと雰囲気全然違う！」「黒髪だからわからなかった」「ギャルじゃない信子だ」などと、驚きの声が相次いだ。