【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う30代男性俳優ランキング！ 2位「吉沢亮」、圧倒的1位は？

【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う30代男性俳優ランキング！ 2位「吉沢亮」、圧倒的1位は？