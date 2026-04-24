　24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円高の5万9770円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては53.82円高。出来高は5948枚となっている。

　TOPIX先物期近は3703ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.59ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59770　　　　　 +50　　　　5948
日経225mini 　　　　　　 59770　　　　　 +50　　　121980
TOPIX先物 　　　　　　　　3703　　　　 -12.5　　　　8132
JPX日経400先物　　　　　 33745　　　　　-175　　　　 211
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　-2　　　　 574
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース