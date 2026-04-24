日経225先物：24日22時＝50円高、5万9770円
24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円高の5万9770円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては53.82円高。出来高は5948枚となっている。
TOPIX先物期近は3703ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59770 +50 5948
日経225mini 59770 +50 121980
TOPIX先物 3703 -12.5 8132
JPX日経400先物 33745 -175 211
グロース指数先物 749 -2 574
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3703ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.59ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59770 +50 5948
日経225mini 59770 +50 121980
TOPIX先物 3703 -12.5 8132
JPX日経400先物 33745 -175 211
グロース指数先物 749 -2 574
東証REIT指数先物 売買不成立
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