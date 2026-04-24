きょう（24日）、ドン・キホーテを運営する会社が“食品特化型スーパー”をオープンさせました。キーワードは「安くて」「お得」で、「速くて」「楽」だそうです。

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“ドンキ” の新スーパー「安・得・速・楽」

日比麻音子キャスター：

『ドン・キホーテ』の運営会社による新業態、『ロビン・フッド』の1号店が愛知県あま市にオープンしました。

ドン・キホーテは“驚きの安さ”でしたが、『ロビン・フッド』では“驚きの楽さ”を売りにしていて、客を迷わせずにスピーディーに買い物ができるように工夫されています。

プライベートブランドの商品パッケージには『楽』『速』『得』『安』と4つの部類にわけて大きく表示されていて、コストパフォーマンスとタイムパフォーマンスを重視した買い物ができるそうです。

国際情報誌「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん：

迷わずに買い物ができるというのが良いと思います。人口減少や高齢化の中で、どのスーパーも顧客をどう引き寄せるか。その工夫がこのような形で表れたのではないでしょうか。

「食品以外も充実」特徴的な店内レイアウト

日比キャスター：

1号店の『ロビン・フッド甚目寺店』は、店舗の出入り口にコスメや衣服、家電や雑貨が並び、その先が食料品売り場という作りになっています。

店内の比重は食料品が6割、残りの4割はコスメや雑貨、日用品のエリアとなっています。

流通経済研究所の池田満寿次上席研究員は「安い食料品で客を呼び、利益率の高い日用品などの“ついで買い”を狙っている。各社が惣菜・冷食を増やし、食品以外を減らしている中、差別化にもなるのでは」と話します。

今後の展開について、『ドン・キホーテ』の運営会社は7月にスーパー『オリンピック』の買収を予定しています。

約120店舗ある『オリンピック』の半分程度を『ロビン・フッド』に転換し、2035年までに200店舗から300店舗まで増やすということです。

単身・高齢化狙いの“小型スーパー”

日比キャスター：

一方、小型スーパーにも注目が集まっています。



流通経済研究所の池田満寿次上席研究員によると、「単身・高齢世帯がターゲットの『小型スーパー』が新しいビジネスモデルになっている」と言います。

【トライアルGO】

・福岡発の小型スーパー

・2025年11月 都内に2店舗出店

・2026年2月 5店舗に拡大

【オトナリマート】

・『ベイシア』の新業態

・2026年2月 群馬県伊勢崎市にオープン

・納豆パックや卵を1個から販売するなど“おひとりさま”狙い

・2028年以降、300店舗を目指す

【Lミニマート】

・『ローソン』の新業態

・『ローソンストア100』を一部改装し拡大へ

・新鮮な野菜や肉、冷凍食品が充実

南波雅俊キャスター：

私は単身世帯なので卵を1個だけ購入できるのは非常に助かります。



山内あゆキャスター：

首都圏には『マルエツ プチ』や『まいばすけっと』といった小型スーパーがある中、競争が厳しくなりそうですね。

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＜プロフィール＞

堤伸輔さん

国際情報誌「フォーサイト」元編集長

BSｰTBS「報道1930」ニュース解説