MAZZEL 2ndアルバム『Banquet』収録曲「The Voice」のダンスパフォーマンス映像公開

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MAZZELが、4月8日に発売した2ndアルバム『Banquet』の収録曲「The Voice」のダンスパフォーマンス映像「The Voice - Dance Performance Video-」を公開した。

■撮影は『MISSIONx2』の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行

「The Voice」は葛藤や迷いさえも「自分自身の一部」として肯定するメッセージが込められた楽曲で、壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンドのなか、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す。

「The Voice」というタイトルのとおり、MAZZELメンバー一人ひとりの「声＝Voice」をピュアに届けることにこだわっており、ほぼ全編を通してダブル（被せ）やハモリなしで収録されている。

このたび公開された映像は、彼ら一人ひとりの声と向き合うさまをストイックにダンスで表現したストレートで力強い作品に。楽曲の持つ力強いメッセージとリンクした印象的な振り付けは、Ryusei haradaが手掛けた。

ただかっこいいだけでは終わらない、「The Voice」に込められた想いを、耳だけでなく視覚からもまっすぐに伝え、その魅力を映像へと昇華している。

アルバム収録曲のなかでもメンバーの思い入れの強い一曲である本楽曲のビデオ撮影は、MAZZEL誕生のきっかけとなったオーディション『MISSIONx2』の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行。

デビュー3周年を目前に控えたこのタイミングで原点に立ち返り、メンバーの決意と覚悟が感じられる映像に仕上がっている。

なお、MAZZELはグループ初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を4月25日から開催する。

■リリース情報

2026.04.06 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Banquet』

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

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■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/