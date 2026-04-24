Amazonで、アップルの「AirPods 4」や「Apple Watch Series 11」のセールが5月10日までの期間限定で開催されている。4月25日16時50分に編集部が確認したところ、AirPods 4はANC(アクティブノイズキャンセリング)なしモデルが22％ OFFの17,080円、ANCありモデルが20％ OFFの23,798円だった。

AirPods 4 17,080円 (22% OFF) AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載 23,798円 (20% OFF) Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mm 57,610円 (11% OFF) Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mm 62,511円 (10% OFF)

Apple Watch Series 11は42mmモデルが11％ OFFの57,610円、46mmモデルが10％ OFFの62,511円で販売中。

さらにAirPods 4、Apple Watchともに延長保証サービス「AppleCare＋」とのセットもセール価格となっている。

またAppleCare＋は「iPad(A16)」向けの2年延長保証が通常10,800円から8,100円に、「13インチMacBook Air(M5)」向けの3年延長保証が通常29,800円から26,224円になっている。なおiPadとMac本体はセール対象外。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください