ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ viaオーストラリア』の第8話が、4月23日午後9時よりABEMAにて配信された。

（関連：【画像あり】カップルたちを冷静に見守る桜田通）

『さよならプロポーズ』は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない結婚決断リアリティ番組。

今シリーズでは、オーストラリアを舞台に、歴代最多となる3組のカップルが参加。外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナが、パートナーとの将来に向き合う。

また、スタジオ見届け人として、さや香・新山、ヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみの5名が出演中だ。

第8話では、決断を翌日に控えた最終日のカップルたちの姿が描かれた。まずは、過去に一度婚約を交わすも、直後に彼の“嘘”が発覚して白紙となったケンシ×サチエ。「交際して7年、婚約破棄してからも時間が経ちすぎている」と切り出すサチエに対し、ケンシは「わざわざ籍を入れるメリットってなんだろう」「喧嘩の重さが変わってくる不安が拭えない」と漏らす。

すると、両親にウエディングドレス姿や孫の顔を見せてあげたいというサチエは、「ケンシが結婚に対して足踏みしているなら私も覚悟を持って、嫌だけどお別れを選ぶしかないのかなって」と主張。

さらに「好き同士なのになんで結婚できないの？」「“結婚”っていうワードがすごいストレスだった、結婚してない私が悪い、指輪を返した私が悪いみたいな。そう言われているみたいで、めっちゃ苦しかった」「ケンシが3回目の結婚をしても、後悔しないような結婚生活を私は送りたいと思ってる」と、過去の葛藤と今後の決意を涙ながらに吐露した。

対するケンシは「好きという気持ちだけじゃ結婚生活が続かないのをわかっているから……踏み切る自信がない」と胸の内を明かす。

この様子を見たヒコロヒーは、「自分と結婚したいと思ってくれる人に出会うってすごいこと。じゃあ（結婚）したくないならせんでええ！」とツッコミを入れ、スタジオを笑わせた。

一方、ナオキ×リノは、結婚後の「働き方」と「お金」を巡り対立。リノが「結婚して子どもができ、もし働いていなかったとしたら、ナオキは本当に納得してくれるのかな」と問いかけると、ナオキは「（一時的な）休憩とかはあると思うけど、基本的に働かないっていう考え方自体は認めてないよね？」と断言。「育った環境の違いや、リノの発言から不安に思うことがある」と本音を突きつけた。

この2人を見た桜田通は「ナオキくんは、一緒に寄り添っていきたいっていうリノさんの姿勢も見たいのかな」「たとえばナオキくんが身体を壊しちゃったりして、（リノが）働かなきゃいけなくなった時に社会との繋がりがなかったらどうなるんだろうとか、そういうところまで考えた上でナオキくんが発言しているんだとしたら、ちょっとリノさんの姿勢では、ナオキくんの結婚に対する理想には届かない部分があるのかな」と冷静に分析した。

そのほか、30歳までに結婚したいというルナに対し、ユウキが「結婚して幸せになるイメージが湧かない……今はまだわからない」と涙を見せる場面も。

組のカップルがそれぞれ最後のデートに出かけ、本音をぶつけあった第8話は、現在ABEMAにて無料見逃し配信中。4月30日午後9時配信の第9話までにチェックしてほしい。

（文＝リアルサウンドテック編集部）