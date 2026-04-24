2026年4月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
年下の人と衝突しそう。分かりやすい話し方を心掛けて。
色遣いが幸運のカギ。男性はネクタイ、女性はネイルで表現すると◎。
1人で過ごすと実りあり。グループ行動は避けること。
気分が重いけれど、ボランティア活動に乗り出せば充実しそう。
自己顕示欲が強まりそう。自分を過大評価していないか振り返ってみて。
衝動買いでよいショッピングができそう。我慢は無用。
小さなことにこだわると周囲と摩擦が……。太っ腹になろう。
遊びの予定を友人に確認してみて。いい話が聞けそう。
懐かしい友人に連絡を。昔と同じ口調で話せば友情が復活する暗示。
ツキに恵まれる運。日頃の不満を発散するのに最適な日に。
行動半径を広げると◎。いい刺激を受けて心もイキイキ！
独走しやすい日。人の話に耳を傾ける余裕を持つこと。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
年下の人と衝突しそう。分かりやすい話し方を心掛けて。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
色遣いが幸運のカギ。男性はネクタイ、女性はネイルで表現すると◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
1人で過ごすと実りあり。グループ行動は避けること。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
気分が重いけれど、ボランティア活動に乗り出せば充実しそう。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自己顕示欲が強まりそう。自分を過大評価していないか振り返ってみて。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
衝動買いでよいショッピングができそう。我慢は無用。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
小さなことにこだわると周囲と摩擦が……。太っ腹になろう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
遊びの予定を友人に確認してみて。いい話が聞けそう。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
懐かしい友人に連絡を。昔と同じ口調で話せば友情が復活する暗示。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ツキに恵まれる運。日頃の不満を発散するのに最適な日に。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
行動半径を広げると◎。いい刺激を受けて心もイキイキ！
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
独走しやすい日。人の話に耳を傾ける余裕を持つこと。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)