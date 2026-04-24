演歌歌手の辰巳ゆうとが２４日、名古屋市のＮｉｔｔｅｒａ日本特殊陶業市民会館ビレッジホールで東京、愛知、大阪の３大都市をめぐるスペシャルコンサートの初日を迎えた。

東名阪３都市のスペシャルコンサートは３回目。辰巳は「『これが辰巳ゆうとだ』というくらいいろんな要素を詰め込んだコンサートになっていて、ただの演歌歌手ではないという気持ちでどの曲も頑張って取り組んで練習してきたので、そういった辰巳ゆうとの歌魂みたいなものを感じてもらえるとうれしいです」と話した。

ステージでは最新曲の「ロンリー・ジェネレーション」や「運命の夏」「誘われてエデン」などの持ち歌のほか、辰巳が敬愛するサザンオールスターズの「ＨＯＴＥＬ ＰＡＣＩＦＩＣ」やａｉｋｏの「ストロー」のカバーなど２５曲を披露。多彩な構成で満員の客席を魅了した。

デビュー９年の辰巳にとって、２０２６年は「変化の１年」と定めており、ツアータイトルを「Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ」（変革）」に掲げた。アイドルのような金髪のヘアスタイルも話題を呼んでいるが「髪形を変えたのもありますし、コンサート内容ももっと変化させていきたいという思いが今年は強くあったので、この『Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ』という言葉がいまの自分にふさわしいのではないか」と変化を恐れずに進んでいくことを誓った。

ツアーは５月２７日に東京・渋谷のＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ、７月１３日に大阪・フェスティバルホールで開催予定。また６月１０日には「ロンリー・ジェネレーション」のジャケット、カップリング曲が異なる３タイプが発売される。辰巳は「Ｄタイプのカップリング曲『百人力』は円広志さんが作詞・作曲してくださった配信シングルがファンの皆さんのご要望でＣＤ化されますので、ぜひ聴いて下さい」と呼びかけていた。