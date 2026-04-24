「菊地姫奈と最高の週末を♡」大好評のカレンダーブックから破壊力抜群アザーカットグラビア満載！

菊地姫奈と過ごす、特別な週末。最新デジタル写真集『Weekender』発売！カレンダーブックのアザーカットをたっぷり収録！

4月22日、菊地姫奈のデジタル写真集『Weekender』が「週プレ グラジャパ！」ほか、主要電子書店で発売された。

本作は、2月に発売され大きな反響を呼んだ「菊地姫奈カレンダーブック2026」のアザーカット集。

菊地姫奈 © 東京祐／集英社 菊地姫奈 © 東京祐／集英社

テーマは“週末を一緒に過ごす”。水着やランジェリーに加え、浴衣やパジャマといった等身大の表情を収録。ふとした瞬間の仕草など、彼女と過ごす週末を疑似体験できる一冊だ。

菊地姫奈 © 東京祐／集英社

なお「週プレ グラジャパ！」では、限定カット10ページを追加した特別版を配信する。通常版の119ページに対し、全129ページという大ボリュームで彼女の多彩な魅力を堪能できる。

菊地姫奈 © 東京祐／集英社

【プロフィール】

菊地姫奈（きくち・ひな）

2004年10月19日生まれ 茨城県出身

身長=160cm

○ファッション誌『non-no』の専属モデルで、女優としても活躍中！『菊地姫奈カレンダーブック2026』（集英社）が2月20日（金）に発売！

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