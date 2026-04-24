「おそ松さん」10周年スペシャルイベントで未放送の第4期最終回が上映決定
6月6日開催されるテレビアニメ『おそ松さん』10周年特別イベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」にて、これまで未放送となっていた第4期第13話（最終回）と、“第4期で最も好きなエピソード”第1位に選ばれた第3話「雷雨と角刈り」が特別上映されることが決まった。
「おそ松さん」10周年スペシャルイベントのロゴビジュアル
本イベントは、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、川崎チネチッタの3館で開催。おそ松役・櫻井孝宏、カラ松役・中村悠一、チョロ松役・神谷浩史、一松役・福山潤、十四松役・小野大輔、トド松役・入野自由のほか、トト子役・遠藤綾、チビ太役・國立幸、デカパン役・上田燿司、ダヨーン役・飛田展男、ハタ坊役・斎藤桃子の総勢11名のキャスト陣が、“兄チーム”“弟チーム”に分かれ、三つの映画館・全6公演に登壇する。
丸の内ピカデリーでは、出演キャストが全員集合。丸1日をかけて、10周年をファンとキャスト陣でお祝いするイベントとなっている。
そして、イベント内ではこれまで未放送となっていた第4期第13話（最終回）の特別上映も実施。加えて、ファンおよびスタッフによる「松主総会アンケート」にて“第4期で最も好きなエピソード”第1位に選ばれた第3話「雷雨と角刈り」も上映される。
本日よりおそ松さん公式ファンクラブにて先行受付（抽選）が開始される。
さらに、6月6日より6日間、全国の映画館にて、第4期第13話（最終回）および第3話「雷雨と角刈り」の期間限定上映「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS」が決定した。入場者特典は後日解禁となる。
「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」は、6月6日、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、川崎チネチッタにて開催。
「おそ松さん」10周年スペシャルイベントのロゴビジュアル
本イベントは、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、川崎チネチッタの3館で開催。おそ松役・櫻井孝宏、カラ松役・中村悠一、チョロ松役・神谷浩史、一松役・福山潤、十四松役・小野大輔、トド松役・入野自由のほか、トト子役・遠藤綾、チビ太役・國立幸、デカパン役・上田燿司、ダヨーン役・飛田展男、ハタ坊役・斎藤桃子の総勢11名のキャスト陣が、“兄チーム”“弟チーム”に分かれ、三つの映画館・全6公演に登壇する。
そして、イベント内ではこれまで未放送となっていた第4期第13話（最終回）の特別上映も実施。加えて、ファンおよびスタッフによる「松主総会アンケート」にて“第4期で最も好きなエピソード”第1位に選ばれた第3話「雷雨と角刈り」も上映される。
本日よりおそ松さん公式ファンクラブにて先行受付（抽選）が開始される。
さらに、6月6日より6日間、全国の映画館にて、第4期第13話（最終回）および第3話「雷雨と角刈り」の期間限定上映「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS」が決定した。入場者特典は後日解禁となる。
「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」は、6月6日、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、川崎チネチッタにて開催。