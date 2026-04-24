『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode04あらすじ＆場面カット公開！ 水島裕の出演決定
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode04のあらすじと場面カットが公開された。Episode04にて初登場となる番組司会者のバーナードけんと役は、ぴえろ魔法少女シリーズに数多く出演する水島裕が演じる。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、4月26日（日）より放送のEpisode04「会いにきたルル」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode04も公開された。
＜Episode04「会いにきたルル」あらすじ＞
音楽番組で突如デビューしたアイドル・ルルが話題となり、その歌声を聴いた風もファンになってしまう。ある日塔子から「紹介したい人がいる」と呼び出されたリリィは、それが憧れのルルだと知る。一方ルルも、実はリリィのファンで……。
＞＞＞Episode04場面カットをすべてチェック！（写真19点）
そして、Episode04にて初登場の番組司会者・バーナードけんと役は、ぴえろ魔法少女シリーズに数多く出演する水島裕が担当する。どのようなキャラクターなのか、ぜひ放送や配信で確認してほしい。
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode03も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
＜Episode04「会いにきたルル」あらすじ＞
音楽番組で突如デビューしたアイドル・ルルが話題となり、その歌声を聴いた風もファンになってしまう。ある日塔子から「紹介したい人がいる」と呼び出されたリリィは、それが憧れのルルだと知る。一方ルルも、実はリリィのファンで……。
＞＞＞Episode04場面カットをすべてチェック！（写真19点）
そして、Episode04にて初登場の番組司会者・バーナードけんと役は、ぴえろ魔法少女シリーズに数多く出演する水島裕が担当する。どのようなキャラクターなのか、ぜひ放送や配信で確認してほしい。
また八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode03も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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