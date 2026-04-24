エアロ＆メッキパーツが生む上質なデザイン

トヨタは2026年4月10日、人気ミニバン「ノア」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。

今回の改良で最も注目されるのはパワートレインの見直しで、全モデルがハイブリッド車（HEV）に統一され、燃費性能のさらなる向上と環境負荷の低減が図られています。

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これはカーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一環であり、電動化を一層推進する内容となっています。

また、エクステリアデザインにも手が加えられ、より洗練され引き締まった印象へと進化しました。

フロントグリルはメッキパーツとボディ同色の組み合わせへと変更され、ヘッドランプのデザインも刷新されたことで、ボディとの一体感がより強調されています。

さらに、新色として「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」が追加され、全グレードでカラーバリエーションの選択肢が広がりました。

インテリアではメーターの大型化が図られ、視認性と操作性が向上しています。これにより必要な情報をより分かりやすく確認できるようになり、日常の運転における利便性が高められました。

加えて、ドライブレコーダーの設定や走行モードの追加など機能面でも改良が施され、安全性と快適性の向上が図られています。

このように進化したノアですが、モデリスタ仕様とすることで、さらに魅力を高めることが可能です。

モデリスタはトヨタが展開する純正カスタマイズブランドであり、専用設計ならではの統一感あるデザインや高品質、優れたフィッティングが特徴です。

ノア用のモデリスタパーツは「エクステリア」「ホイール」「インテリア」「ユーティリティ」の4種類に分類され、これらを組み合わせることで、見た目・快適性・使い勝手を総合的にカスタマイズできる点が魅力となっています。

なかでもAERO PARTS SET（エアロパーツセット）は、ノアの外観を大きく変化させるカスタムであり、フロントスポイラー、サイドスカート、リアスカートを中心に構成されています。

さらに、フロントグリルキットやシグネチャーイルミブレード、イルミルーフスポイラーなどを組み合わせた各種セットも用意されており、エアロパーツを装着することで、ファミリーカーでありながらスポーティかつ高級感のあるスタイルへと進化します。

一方、COOL SHINE KIT（クールシャインキット）は、メッキパーツを中心に外装へ上質感を加えるカスタマイズで、フードガーニッシュやサイドドアガーニッシュ、ミラーガーニッシュ、バックドアガーニッシュなどで構成されています。

エアロパーツほど主張は強くありませんが、さりげなくワンランク上の印象を演出することができます。

インテリアパーツには、マルチカラーインテリアイルミネーションやスマートクッショントートなどが用意されており、室内の快適性や質感を高めることが可能です。これにより、自分らしい車内空間を演出する楽しみも広がります。

さらに、ユーティリティパーツとしては、ドアハンドルプロテクターやセキュリティ付きナンバープレートボルト、LEDスマートフットライト、ラゲージLED、サンシェード、IR（赤外線）カットフィルム、エアスリープマットなどがラインナップされており、日常使用における利便性や快適性を一層高めることができます。

このように、ノアをモデリスタ仕様にすることで、「見た目」「快適性」「使いやすさ」のすべてをバランスよく向上させることが可能です。ひと味違うノアを求める方は、導入を検討してみる価値があるでしょう。