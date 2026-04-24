　24日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6947枚だった。うちプットの出来高が4670枚と、コールの2277枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の936枚（30円安47円）。コールの出来高トップは6万3000円の291枚（32円高200円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　72500　
　　19　　　 0　　　 2　　70000　
　　 8　　　 0　　　 2　　69500　
　　51　　　-1　　　 1　　69000　
　　 4　　　 0　　　 3　　68500　
　　54　　　+1　　　 5　　68000　
　　94　　　-1　　　 6　　67500　
　 281　　　-2　　　 8　　67000　
　　27　　　 0　　　13　　66500　
　 122　　　-3　　　18　　66000　
　　27　　　+1　　　27　　65500　
　 263　　　+1　　　41　　65000　
　　 1　　　 0　　　52　　64750　
　　64　　　-1　　　62　　64500　
　　 1　　　+3　　　80　　64250　
　 251　　　+4　　　93　　64000　
　　14　　 +15　　 118　　63750　
　　73　　 +16　　 136　　63500　
　　 7　　 +10　　 163　　63250　
　 291　　 +32　　 200　　63000　
　　 1　　 +19　　 230　　62750　
　　39　　 +39　　 282　　62500　
　　 8　　 +52　　 345　　62250　
　　50　　 -30　　 345　　62125　
　 112　　 +80　　 390　　62000　
　　 2　　 -15　　 415　　61875　
　　 6　　 +60　　 455　　61750　
　　29　　 +70　　 505　　61500　
　　 4　　+125　　 600　　61250　
　　96　　+130　　 695　　61000　
　　 2　　　　　　 675　　60875　
　　 1　　+110　　 745　　60750　　2045 　　　　　　　 2　
　　 7　　　　　　 790　　60625　
　　56　　+115　　 890　　60500　　1890 　　-190　　　 2　
　　 2　　 +45　　 860　　60250　
　　 4　　 -70　　1035　　60125　
　 128　　+190　　1120　　60000　　1405 　　-525　　　12　
　　 1　　+225　　1240　　59750　　1365 　　 -90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59625　　1350 　　　　　　　 2　
　　47　　+135　　1345　　59500　　1180 　　-410　　　19　
　　　　　　　　　　　　　59375　　1195 　　　　　　　73　
　　 1　　+320　　1535　　59250　　1220 　　-160　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　59125　　1235 　　　　　　　 4　
　　16　　+275　　1725　　59000　　1010 　　-275　　 150　
　　　　　　　　　　　　　58875　　1125 　　　　　　　 2　
　　10　　+450　　2080　　58500　　 845 　　-245　　　22　
　　　　　　　　　　　　　58375　　 785 　　 +30　　　16　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 765 　　-315　　　 6　
　　 2　　+365　　2430　　58000　　 710 　　-225　　 206　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 660 　　-215　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 620 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 575 　　-195　　 106　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 535 　　-170　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 490 　　-155　　 118　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 545 　　-165　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 450 　　-155　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 435 　　-145　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 405 　　-155　　　43　
　　　　　　　　　　　　　56375　　 460 　　 -80　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 450 　　-115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 385 　　 -95　　　33　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 335 　　-150　　 173　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 325 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 295 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 289 　　-131　　 135　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 310 　　 -90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 315 　　 -95　　　25　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 245 　　-105　　 240　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 235 　　 -80　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 200 　　-100　　　54　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 213 　　 -97　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 177 　　-111　　　22　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 175 　　 -71　　 144　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 191 　　　+6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 141 　　 -67　　　34　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 171 　　 +12　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 120 　　 -63　　　78　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 110 　　 -61　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 106 　　 -46　　　76　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 110 　　 -45　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　88 　　 -47　　 234　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　80 　　 -50　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　73 　　 -41　　　16　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　67 　　 -32　　　55　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　60 　　 -34　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　59 　　 -23　　　24　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　59 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　　55 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　47 　　 -30　　 936　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　44 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　42 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　45 　　 -18　　　77　
　　　　　　　　　　　　　49375　　　47 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　45 　　 -15　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49125　　　44 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　35 　　 -22　　 110　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　41 　　 -31　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　37 　　 -19　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　38 　　　-3　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　32 　　 -17　　　51　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　35 　　　-6　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　34 　　　-7　　　12　
　　　　　　　　　　　　　48125　　　33 　　 -13　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　27 　　 -16　　　90　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　24 　　 -17　　　11　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　25 　　 -14　　　29　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　26 　　 -12　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　21 　　 -13　　　79　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　23 　　 -12　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　23 　　　-6　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　16 　　 -10　　　33　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　14 　　　-9　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　13 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　13 　　　-8　　 106　
　　　　　　　　　　　　　44500　　　13 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 9 　　　-8　　　94　
　　　　　　　　　　　　　43750　　　15 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　10 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 8 　　　-5　　　44　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　 9 　　　-5　　　18　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 7 　　　-5　　　12　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 5 　　　-6　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　 5 　　　-5　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 6 　　　-3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 5 　　　-4　　　45　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 5 　　　-4　　　22　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 4 　　　-3　　　73　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　 5 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　 5 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　39250　　　 5 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 4 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　 3 　　　-3　　　10　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 3 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38250　　　 3 　　　-3　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 3 　　　-2　　　34　
　　　　　　　　　　　　　37750　　　 3 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 3 　　　-2　　　22　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　 3 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 2 　　　-2　　　21　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　 2 　　　-1　　　15　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 2 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　 2 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 2 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　34750　　　 2 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　 2 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　 1 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 1 　　　-1　　　51　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 1 　　　 0　　　20　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 1 　　　-1　　 265　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　　　　　 1　

