『アギト―超能力戦争―』より、Gバックルmark7&ゲージランプGバックルがCSMで商品化決定
バンダイは、4月29日より全国にて劇場公開する映画『アギトー超能力戦争ー』の公開を記念し、「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」の商品化を決定した。
「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」
「CSM(COMPLETE SELECTION MODIFICATION)」は、「変身ベルト」に代表されるなりきりアイテムを、最新の技術・造型手法を用いて再構築した、大人の為のなりきりシリーズ。
4月23日にはプレミアムバンダイ内にティザーサイトが公開され、4月29日より同サイトにて予約受付開始予定とのこと。
(C)石森プロ･東映
「CSM変身ベルトGバックルmark7 & ゲージランプGバックル」
「CSM(COMPLETE SELECTION MODIFICATION)」は、「変身ベルト」に代表されるなりきりアイテムを、最新の技術・造型手法を用いて再構築した、大人の為のなりきりシリーズ。
4月23日にはプレミアムバンダイ内にティザーサイトが公開され、4月29日より同サイトにて予約受付開始予定とのこと。
(C)石森プロ･東映