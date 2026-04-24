MLBで昨年45本塁打のスラッガーがゴルフでマン振り！ 脅威の当たりに「ゴルフボールは月へ」とコメント続々
MLB（メジャーリーグベースボール）が公式インスタグラムを更新。タンパベイ・レイズの内野手、ジュニオール・カミネロ（ドミニカ）がゴルフ練習場で放ったパワフルな一打を動画で投稿した。
【動画】打った直後に一瞬の沈黙、仲間も黙らせるスーパーショット！
カミネロは2019年に16歳でプロ入りすると、傘下のリーグで経験を積んできた。21年にレイズに移籍、23年に念願のメジャーデビューを果たした。25年には開幕から三塁手としてレギュラーに定着。シーズンを通して45本塁打を記録。また26年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）にはドミニカ代表として出場、ここでも3本塁打を放っている。この若きスラッガーがゴルフ練習場に登場。打席に敷かれたシートよりも後方に右足を置くと、勢いをつけて左足を踏み込み、野球のようなマン振りスイング。それでもしっかりと捉えたボールは遥か彼方へと飛び去って行った。そして画面上には「ゴルフボールは月へ」との文字が記されていた。この投稿を見たファンは「いやいやいや、信じられないよ」「彼が打った直後、一瞬、全員が黙ってないか？」「月にクレーターがある理由は彼だね」など強烈な一打に驚きを隠せずにいた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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