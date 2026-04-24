宮舘涼太がロボットの次は“ネジ巻きドール”に！ハット×サスペンダーのクラシカルな“DATEDOLL”に「かわいすぎる」「部屋に飾りたい」「これは新しい一面」「脚長い」と反響殺到

【写真】“ネジ巻きドール”になった宮舘涼太／『月刊ザテレビジョン』表紙／『タミ恋』でロボットを演じる宮舘涼太

『月刊ザテレビジョン』の公式SNSで、最新号（4月24日発売）に登場したSnow Manの宮舘涼太の誌面カットが公開され、独創的な世界観が注目を集めている。

■宮舘涼太、“ネジ巻きドール”として登場

投稿では、「未来から来たロボットを熱演中の舘様が、誌面では大きなネジをつけたドールに変身」と紹介。公開されたビジュアルには、赤いカーテンの前でポーズを決める宮舘の姿が収められている。

白のハットとシャツ、パンツにサスペンダーを合わせ、黄色の蝶ネクタイをポイントにしたクラシカルな衣装に、背中に取り付けられた大きなネジがアクセントとなり、まるで物語の中から飛び出してきたかのような独特の存在感を放っている。

さらに、誌面では「#DATEDOLL」の“取扱説明書”を公開。「喜ばせてあげるにはどうすればよいですか？」「故障した際の対処法は？」「取扱いに困ったときは、Snow Manの誰に問い合わせればよいですか？」といったユーモラスな問いかけに対する回答が記されているという。

ファンからは「かわいすぎる」「トリセツ読みたすぎる」「最高」「どこで買えますか？」「部屋に飾りたい」「所作が完璧」「これは新しい一面」「脚長い」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太が花束を手に表紙を飾る

また、表紙には、同誌おなじみのレモンも添えられた黄色い花束を手にした宮舘が登場。白を基調としたジャケットスタイルに、やわらかな表情と明るいイエローの背景が映え、春らしい華やかさを感じさせるビジュアルとなっている。

誌面の“ネジ巻きドール”とはまた違った表情を見せており、宮舘の魅力が詰まった最新号に注目だ。

■ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』でロボットを演じている宮舘涼太

Snow Man

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