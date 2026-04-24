ハンバーガーに変装することも！

この日はピーナッツに扮したにこ君ですが、別の日には別の食べ物の仮装をすることも。ある日は、飼い主さんに用意してもらったハンバーガーの被り物を着ることになったにこ君。ハンバーガーの具が入っている部分から顔を覗かせた姿がなんとも可愛らしいです。

にこ君の体が薄茶色のこともあって、その姿はまるでフィレオフィッシュバーガーや揚げ物が挟まれているハンバーガーのよう。なんだか美味しそうです。そんなさまざまな食べ物に仮装するにこ君の姿に、元気をおすそ分けしてもらう人が続出することとなったのでした。

ピーナッツのぬいぐるみと並んだにこ君の光景には、絶賛の声がたくさん寄せられることに。「同じ形してる（笑）」「これに本物のピーナッツ置いたらピーナッツ家族になりそう！」と完成度を褒める声や、「解せぬって表情もたまらないですね」と、どこか不服そうなにこ君の姿に笑顔になったという声も寄せられています。

Instagramアカウント『マンチカン にこ』では、そんな変装上手なにこ君の普段の生活が投稿されています。思わずキュンとしてしまうにこ君の魅力がたくさん詰まっていますよ。

にこ君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「マンチカン にこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。