5月30日、31日に日比谷公園とその周辺施設で開催される、亀田誠治が実行委員長を務める無料音楽イベント『日比谷音楽祭2026』の第4弾出演アーティストが発表。また、あわせて日割り、ステージ割も公開された。

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今回発表されたのは、Ayllton、Eru Matsumoto、奇妙礼太郎、JUJU、スガ シカオ、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、東北ユースオーケストラ、遠山大輔、浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）、日比谷ブロードウェイ（井上芳雄・明日海りお・三浦宏規）、平原綾香、眉村ちあき、丸山隆平（SUPER EIGHT）、Ms.OOJA、モノンクル、山内総一郎、Raineの計17組。また、SOIL&"PIMP"SESSIONSのステージにC&KとReiのゲスト出演も決定。今後も出演アーティストは増える予定となっている。

C&K

Rei

さらに、東京国際フォーラム ホールAのステージ FORUM座の鑑賞に必要となる無料のチケット抽選の詳細など、追加情報も発表された。

くわえて、本日4月24日21時頃から、第4弾出演アーティスト発表に際して、実行委員長を務める亀田誠治が日比谷音楽祭YouTubeチャンネルで生配信。発表アーティスト情報やアーティストに対する想いなどを語る。

【『日比谷音楽祭2026』出演アーティストコメント】

・Ayllton

はじめまして、Aylltonです。日比谷音楽祭という素晴らしいコンセプトのイベントに出演させていただけること楽しみで仕方ありません！世代やジャンルの垣根を越えて交わる素敵な音楽に、みんなでどっぷり浸りたいですね～。当日はステージで待ってます！よろしくお願いします。

・Eru Matsumoto

こんにちは、エルマツモトです。今年もこの特別な場所に戻ってこられること、そして亀田誠治さんと再びご一緒できることをとても嬉しく思います！輪島で出会った“奇跡のチェロ”の記憶とともに、音が繋いだ祈りのような時間をお届けできたら嬉しいです。

・奇妙礼太郎

今年も最高に気持ちのいい日比谷で歌えるのうれしいです、楽しみにしています

・JUJU

日比谷音楽祭に再び呼んでいただけるなんて、あのスーパーバンドで再び歌えるなんて、さらにあの音楽愛に溢れる幸せな空間を再び体感できるなんて、お声がけいただいた瞬間からニヤニヤが止まりません！！当日は音楽祭を楽しみつつも頑張って歌いますので、みなさまどうぞ宜しくお願い致します！！

・スガ シカオ

亀田さんが全力投球でオーガナイズしているイベントに、出演させていただくことになりました。亀田さんの熱意に負けないよう、精一杯歌わせていただきます。今年は国際フォーラムでの実施とのことで、ぼくも大好きなホールですので、とても楽しみにしています。

・玉井詩織（ももいろクローバーZ）

HIBIYA DREAM SESSION 1に初参加させていただくことになりました！2年前亀田さんに楽曲提供していただいたことをきっかけに、たくさんのご縁を繋いでいただき、今回参加させていただけることとても嬉しく思います。私は普段グループで活動しているので、ソロでのライブを見ていただくのは初めての方も多いと思いますが、見ていただける皆様に少しでも元気と笑顔をお届けできるように頑張ります。

・東北ユースオーケストラ

はじめまして、東北ユースオーケストラです。今回、日比谷音楽祭という素晴らしい舞台に参加できることを、団員一同心から嬉しく思っています。普段はオーケストラで活動していますが、今回は弦楽・木管・金管それぞれのアンサンブル編成で、楽器ごとの豊かな響きをお届けします。坂本龍一監督の大切な楽曲はもちろん、皆様が一度は耳にしたことのある親しみやすい曲まで、心を込めて選曲しています。ぜひ会場で私たちの演奏をお楽しみください。

・遠山大輔

日比谷音楽祭とは、亀田師匠の音楽への愛が源であり全てでもある、という事実を毎年心から感じております！私遠山は『音楽業界で働く楽しさ』、これをテーマとしたトークショーを任せて頂いておりまして、今までマネージャーさん、ディレクターさん達のリアルで面白いお話をたくさん聴いて参りました！今年はどなたのどんなお話が聴けるのか！今から楽しみにしております！よろしくお願い致します！！

・浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）

はじめまして！日比谷音楽祭 2026に出演させていただくPenthouseの浪岡・大島です。以前メンバーの角野隼斗も出演した際、その熱量と多幸感に圧倒され憧れていた日比谷音楽祭に出演できることを今から本当にワクワクしています！亀田さんが大切に創られているこの音楽祭で、みなさまと同じ時間と音楽を共有できることを楽しみにしています。当日は、最高のパフォーマンスをお届けします！

・日比谷ブロードウェイ（井上芳雄・明日海りお・三浦宏規）

今年も日比谷ブロードウェイとして、この音楽祭に参加できることを光栄に思います。今回は明日海りおさん、三浦宏規さん、そして私、井上芳雄の3人です。例年の会場である野音も、私たちのホームグラウンドである帝劇も今は建て替え中ですが、今年の東京国際フォーラムならではのパフォーマンスをお届けしたいです。音楽の素晴らしさ、ミュージカルの魅力と共に、世界の平和への願いをお客様と一緒に分かち合える時間になりますように！ 日比谷ブロードウェイ（井上芳雄）

尊敬する井上芳雄さん、初めましての三浦宏規さんとご一緒に、日比谷ブロードウェイの一員として、はじめて日比谷音楽祭に参加させていただけることになり、大変楽しみにしております。わたし自身、とてもゆかりのある日比谷の街での音楽祭ということで…日頃のご恩返しで、少しでも花を添えられたら幸いです！！ 日比谷ブロードウェイ（明日海りお）

三浦宏規です！日比谷音楽祭に初参加させていただきます！音楽を愛する人達がジャンルを超えてつながるこの空間を僕自身も楽しみながら、心を込めてお届けできたらと思っています！ 日比谷ブロードウェイ（三浦宏規）

・平原綾香

「日比谷といえば音楽」というイメージが今もなお定着しているのは時代を音で彩ってきたミュージシャンや日比谷を愛する音楽人たちのおかげ。

今回初めての参加ですが日比谷初のアーティスト発掘プロジェクトの審査員として、第1回の2023年から去年まで日比谷の街とアーティストを応援してきたのでなんだか初めてじゃないような気分です！

亀田誠治さんはじめ素晴らしいミュージシャンたちとともに最高の音楽をお客様にお届けしたいです！

平原綾香

・眉村ちあき

前回初めての日比谷音楽祭出演を経験させていただき、ライブだけでなく子供たちとの企画「眉村ちあきをかっこよく撮ろう！」までやっていただき心はぽっかぽかに、そして何故か突然MCステーションに行くことになりあのマシンガントークメンバーの中で喋るというカオスで衝撃的な初回でありました。一生忘れられない！笑そして何よりHIROBAステージで出会ったお客様たちがそれはもうすごくて、みんなで大盛り上がりしたのがとてつもなく嬉しかったです！また出演できること心から光栄に思います。今年はONIWAステージ、去年の2倍くらい人入るではないか！ニューアルバムも出たことだし、とんでもないことしちゃお☆

・丸山隆平（SUPER EIGHT）

SUPER EIGHTの丸山隆平です。日比谷音楽祭は2年間、生放送中継を担当させていただいてきました。この祭典の空気は他のフェスでは味わえないムードが吹き抜けております。少しでも皆様に楽しんでいただけるよう、僕も音楽の一部になれたらと思っております。

・Ms.OOJA

亀田さんがプロデュースしている日比谷音楽祭というフェスをいつもどこか遠くから憧れを持って覗いていました。日本の音楽が集まるホットな場所、それでいて優しくて初めて亀田さんのスタジオにお邪魔したときのような爽やかな風が吹くフェスなんだろうな～と。勝手に想像を膨らましていました。亀田さんとの繋がりはいろんなライブ会場で偶然に会うと言う程度でしたが、私の「Hidamari」と言う曲で初めて念願のお仕事をさせていただき、アレンジの希望を聞かれ「亀田さん節全開でお願いします。」と答えたのがもう2023年の年末のことだったなんて。月日が流れるのは早いです。そして次は悲願の日比谷音楽祭で共演できるということが本当に嬉しい限りです。最高に楽しい時間にしましょう！お待ちしております。

・モノンクル

モノンクルとして初となる日比谷音楽祭、みんなに開かれた音楽の祭日を一緒に楽しめること嬉しいです！最近激アツの二人編成で挑みます!

・山内総一郎

今回、初めて日比谷音楽祭に参加できることをとても光栄に思っています。思い出の詰まった日比谷で、大好きなミュージシャンの皆さん、そして音楽を愛する皆さんと過ごす一日を、心から楽しみにしています。

・Raine

2023年の音楽祭に初めて行った時から、私もいつか出演したいと思っていたのでとても嬉しいです！

【実行委員長 亀田誠治 コメント】

開催まであと1ヶ月となりました。ついに「日比谷音楽祭 2026」の出演アーティストの（ほぼ）全貌をお知らせすることができて嬉しい！嬉しい！嬉しい！豪華でボーダーレスな出演アーティスト発表をはじめ、アーティストがどのステージに登場するかがわかるステージ割りの発表、FORUM座（東京国際フォーラム ホールA）のチケットの申し込みもスタート、オフィシャルグッズもアップデートされ、嬉しいと楽しいがモリモリの盛り沢山です。

この時期になると、実行委員長の僕は、アーティストとセットリストを決めたり、スタッフと様々なミーティングを繰り返し、あっという間に一日が過ぎていきます。テレビやラジオの取材などでも、たくさんの人にお会いするのですが、どなたも日比谷音楽祭を心から楽しみにしていらっしゃるのが伝わってきて、今年の開催も最高にいいものにしなきゃというパッションが溢れ出てきます。

初開催の2019年から数えて8年目。僕は日比谷音楽祭から、新しい出会いや、気づきをたくさんいただいています。いつも妻に「生涯人生を学ぶ日比谷大学だね」と言って笑われていますが、本当にそう思います。日比谷音楽祭の存在が僕を、みんなを、そして社会を、音楽で彩り豊かにしてくれていることを感じます。あらためて、日比谷音楽祭の開催を楽しみにしてくださっている皆さん、そして無料開催に賛同、ご支援してくださる皆様に感謝の気持ちを伝えさせてください。ありがとうございます。

さあ今年も、僕のワクワク＋アーティストのワクワク＋スタッフのワクワクが、みんなのワクワク感動体験につながることを信じています。誰もに開かれた音楽祭。日比谷音楽祭は皆さんに心を込めて感動体験を届けます。

日比谷音楽祭実行委員長亀田誠治

（文＝リアルサウンド編集部）