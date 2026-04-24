「一人暮らしより貯金できます」35歳会社員女性、年収400万円。貯金800万円でも実家を「出るとしたら40歳」
通勤の利便性や経済的なメリットに加え、親の将来を案じて「見守り」を兼ねた同居を選択するケースも少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大阪府茨木市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員、事務職
在住：大阪府茨木市
家族構成：親1人、子1人（自分）
世帯年収：親300万円、自分400万円
実家の間取り：3LDK
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万5000円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：800万円
実家を出るかどうかについては「今のところありません。出るとしたら40歳くらいです」と話しました。
さらに「また、収入が高くないので、一人暮らしをするお金がもったいないので、広い実家に住まわせてもらっています」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしでは、生活費として、毎月お金を入れていますが、特に悩みという悩みはありません。むしろ、一人暮らしより貯金できます」と続け、家計の安定ぶりを明かしてくれました。
親への配慮を欠かさず良好な関係を築き、着実に貯蓄を増やす堅実な姿勢がうかがえます。40歳という節目を視野に入れつつ、今は家族を支える安心感を優先させた合理的な選択といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、大阪府茨木市在住・35歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：35歳女性
職業：会社員、事務職
在住：大阪府茨木市
家族構成：親1人、子1人（自分）
世帯年収：親300万円、自分400万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：4万円
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万5000円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：800万円
実家を出るかどうかについては「今のところありません。出るとしたら40歳くらいです」と話しました。
「一人暮らしをするお金がもったいない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「立地が良くて、仕事に行きやすいことと、親が1人なので、心配なところもあり、介護も兼ねて、一緒に暮らしています」と回答。
さらに「また、収入が高くないので、一人暮らしをするお金がもったいないので、広い実家に住まわせてもらっています」と話してくれました。
「一人暮らしより貯金できます」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「個人的には、親と2人なので、困っていること、苦労していることはありませんが、帰る時間やお風呂の時間、寝る時間など、時間が合わない時は、親を起こさないようにしないといけないなど、配慮は必要になっています」と、気遣うシーンについて話してくれました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしでは、生活費として、毎月お金を入れていますが、特に悩みという悩みはありません。むしろ、一人暮らしより貯金できます」と続け、家計の安定ぶりを明かしてくれました。
親への配慮を欠かさず良好な関係を築き、着実に貯蓄を増やす堅実な姿勢がうかがえます。40歳という節目を視野に入れつつ、今は家族を支える安心感を優先させた合理的な選択といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)