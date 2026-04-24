ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、TVアニメ「ONE PIECE」をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2026』が開催！

開催期間は、2026年7月30日(木)から11月19日(木)までです。

開業25周年を迎えた特別な夏に、麦わらの一味と一緒に笑って泣いて大騒ぎできる時間が用意されています。

圧倒的なクオリティとスケールで展開される3大アトラクションや、限定ツアーなどが開催されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2026」

開催期間：2026年7月30日(木)〜11月19日(木)

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大人気の3アトラクションが、圧倒的なスケールで開催されます。

「ONE PIECE」の世界に全身で入り込み、自由に感情を解放できる一大イベントとなっています。

ワンピース・プレミアショー 2026

価格：大人(12歳以上) 3,000円(税込)〜 / 子ども(4歳〜11歳) 2,000円(税込)〜

開催場所：ウォーターワールド

開催時間：18:15開場 / 18:45開演(約80分)

上演回数：計84回(1日1回、非上演日あり)

一般販売開始：2026年6月10日(水)12:00〜

2007年の初開催以来、毎年高い満足度を誇るライブ・ショーです。

今年は、麦わらの一味の前にハンコック率いる九蛇海賊団たちが登場します。

パークでしか体験できないオリジナルストーリーが、臨場感たっぷりに展開されます。

麦わらの一味の勇気と絆をリアルに感じ、ド迫力のバトルに興奮できる内容となっています。

サンジの海賊レストラン

価格：大人(12歳以上) 7,000円(税込) / 子ども(4歳〜11歳) 2,600円(税込)

開催場所：ロンバーズ・ランディング

開催時間：各回約85分(入替制)

抽選エントリー開始：2026年5月25日(月)12:00〜

毎年大好評のライブ・エンターテイメント・レストランが2026年もオープン！

麦わらの一味のコックであるサンジが、情熱的におもてなしをしてくれます。

今年は、レディたちを更に輝かせるスペシャルメニューをサンジが考案しました。

腹ペコのルフィやゾロ、さらに麦わらの一味にゆかりのある人物まで現れてレストランは大騒ぎになります。

提供されるメニューには、肉料理の「レディたちに捧げるボアット・ア・ビジュー〜愛の宝石箱〜」

魚料理の「レディたちに捧げるボアット・ア・ビジュー〜愛の宝石箱〜」もラインナップされます。

さらに、お持ち帰り用の「レディにささげるメロリンラブ・スウィーツ」も事前購入限定で販売されます。

ワンピース × ストーリー・ライド

開催期間：2026年7月30日(木)〜11月19日(木)

開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式：ストーリー・ライド

お気に入りのBGMを選んで聴きながらスリルを体験できる大人気ライドと「ONE PIECE」がコラボレーションしました。

麦わらの一味とのオリジナル冒険ストーリーに没入しながら、ダイナミックなコースターを満喫できます。

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バックドロップ〜では体験できない仕様となっています。

ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー〜25周年スペシャル「ワンピース・プレミアショー」付き

価格：大人(12歳以上) 22,000円(税込)〜 / 子ども(4歳〜11歳) 20,500円(税込)〜

販売開始：2026年6月10日(水)12:00〜

25周年スペシャルの特別なVIPツアーです。

夏だけの期間限定で「ワンピース・プレミアショー 2026」のS席最前列がセットになっています。

専任ガイドの案内で、アトラクション体験まで待ち時間を気にすることなくパークを楽しめるツアーと言えます。

ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー〜ワンピース・プレミアショー＆サンジの海賊レストランセット〜

価格：大人(12歳以上) 34,900円(税込)〜 / 子ども(4歳〜11歳) 32,900円(税込)〜

販売開始：2026年7月7日(火)12:00〜

「ワンピース・プレミアショー 2026」に加え、大人気の「サンジの海賊レストラン」もセットで体験できる完全版ツアーです。

この夏だけの「ONE PIECE」の世界を心ゆくまで満喫できる、ワンランク上の体験が用意されています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの特別な夏を彩るアトラクションやプレミアムなツアーの数々。

仲間たちと一緒に、心が燃え上がるような熱い思い出を作れること間違いなしのイベントです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ワンピース・プレミア・サマー 2026」の紹介でした。

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