お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が23日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。ついつい買ってしまうものについて語った。

この日のテーマは「ついついネットで買っちゃう芸人」。ネットショッピングがやめられない芸人たちが“あるある”や購入品を紹介した。

「歯ブラシ、皆さんも日常で使ってると思う」と切り出した山里。「TikTokで楽しそうにやってる方がいて、それがまたネーミングもシンプルでわかりやすくて『奇跡の歯ブラシ』っていうのがあったんです」と紹介した。

狩野英孝は「知ってます、使ってます！その歯ブラシ」とコメント。元お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳も「あ！俺持ってるわ！山型になってるヤツだよね」と声を弾ませた。

「これを買ったんですけど、その後に『シソンヌ』の（長谷川）忍が別の現場で“この歯ブラシの魅力に気づいた人が全部買っちゃうんで、買えなくなりますよ”って言って。買えなくなるんだと思って100本買ったんです」と告白。「めっちゃ未来まで歯がきれい」と自虐して笑いを誘っていた。