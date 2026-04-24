前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が23日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。大学時代のサークルについて明かす一幕があった。

「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄でロケに参加。石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と2日連続でデート。神谷との会話の中で大学時代の恋愛について言及した。

神谷から京大時代の恋愛について聞かれ「大学の時に僕は病んだ。大学4年間、彼女はいなくて。そういうこともなかった」と語った。

続けて「サークルに勤しんでました。ジャグリングサークル。就職するか、大道芸人になろうか」と語り、実際にジャグリングを披露した。

石丸氏は結局大道芸人にはならず、メガバンクに就職している。

24年8月にはYouTubeチャンネル「リハック」に出演し、京大大道芸サークル時代を回想。「大道芸サークルに入ってました。大道芸人を目指しているような友達がいる。そのメンバーでしたね」と打ち明けた。入会きっかけについては「大道芸とか、してみたくなる時あるじゃないですか。時々あるじゃないですか」と語ると、動画内で共演した藤井サチから「全然ないです!」とツッコミが入った。得意な大道芸については「僕らはジャグリングっていうのを主にやってました。（技は）5個ぐらいは…」と説明していた。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。