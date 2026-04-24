¡Ö100¿ÍÃæ100¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×¤È´¶¤¸¤ë»³ºê¸¿Í¡¡¡ÖÂç³Ø¥Ð¥ì¡¼¢ª¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¢ª¶¥ÎØÁª¼ê¢ªÀ¤³¦°ì¡×¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÆ»¤Î¤ê
¡ÚËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¡Û
2024Ç¯10·î¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³ºê¸¿Í
»³ºê¸¿Í ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ
¡¡»³ºê¸¿Í¡ÊÄ¹ºê¡¦111´ü¡Ë¤Ë¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï2024Ç¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥¢¥ë¥«¥ó¥·¥§¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢É½¾´Âæ¤Ë¾å¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤¿·Ê¿§¤À¡£
¢¨¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÆú¿§¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸
¡Ö¼þ¤ê¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ......¡×
¡¡¥±¥¤¥ê¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³ºê¤Ï½é¤á¤ÆÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ37Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤â¶Ã¤¯¤½¤Î·ëËö¤Ë¡¢Âç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼êÃÄ¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È»³ºê¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢»³ºê¤Î¿ÍÊÁ¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼èºà»þ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¾ì¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¤¦¡¼¤¹¤Ã¡ª¡×¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË»ÒÁª¼ê¤¬¸½¤ì¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤ò¤Á¤ã¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Á¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ç²º¤ä¤«¡¢¤«¤Ä°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿É÷ËÆ¤Î¶¥ÎØÁª¼ê¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê»³ºê¤ÏÁÛÁü¤ÎÈÏ°Ï³°¤Ë¤¤¤ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ë±Ç¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼«¿È¤â¤½¤Î¤³¤È¤ËÇö¡¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø²¶¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢100¿Í¤¤¤¿¤é100¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾Ð¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤Ë¼þ¤ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÉáÄÌ¤Î¿Í¤È´¶³Ð¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¶¥ÎØ³«ºÅÃæ¤â½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¶¥ÎØ³¦¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤¿¥¢¥Õ¥í¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¤ò¤ä¤á¤¿¤é¤â¤¦Ã¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤À¤«¤éÉÔ°Â¤Ç¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ÏÛ¹Í«¤À¡£»³ºê¤Ïº£¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£2025Ç¯12·î¤ËÌó£¶Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ò°úÂà¤·¡¢º£Ç¯£±·î¤«¤é¶¥ÎØ¤ËÀìÇ°¡££²·î¤ÎGµ¡ÖÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¤³¤½ÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç£±ÃåÆþÀþ¡££³·î¤ÎG¶¡Ö¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê£µÃå¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£µ·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëGµ¡ÖÂè80²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¶¥ÎØ¡×¤Ç¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¶¥ÎØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤òÍ¤·¡¢¤«¤ÄÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä»³ºê¡£¤½¤Î·ÐÎò¤ä¶¥ÎØÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¤Þ¤¿°Û¿§¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¥ÎØÁª¼ê¤Ø¡Û
¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¾Ð´é¤ÇÀ¿¼Â¤Ë¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤¹¤ë»³ºê¡¡photo by Manabu Takahashi
¡¡»³ºê¤ÏÃæ³Ø¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Âç³Ø£´Ç¯¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¸©¥Ù¥¹¥È£¸¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤À¤¬¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉô³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»³ºê¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö175cm¤¯¤é¤¤¤À¤ÈÂç³Ø¤Ç¤ÏÄã¤¤¤Û¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥ê¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¾¸þ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ëµï»Ä¤êÎý½¬¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºÂ¤Ï±ó¤¯¡¢¥³¡¼¥È³°¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î»î¹ç¤òÄ¯¤á¤ëÆü¡¹¡£»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯°ì¿´ÉÔÍð¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¸·¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç£´Ç¯´Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢²æ¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤¿¤À¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àËèÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÀèÇÚ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¶¥ÎØ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÖÎØ¤Î²»¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¤Ï²¿ÅÙ¤â¶¥ÎØ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿¼Ã«ÃÎ¹¡ÊÀÅ²¬¡¦96´ü¡Ë¤ÎÁö¤ê¡£Í¦ÌÔ²Ì´º¤ËÀè¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¼Ö·ô¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ºê¤Ï¤½¤Î»þ¡¢Âç³Ø£³Ç¯À¸¡£¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¤«¤é¤½¤ÎÀè¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¿¼Ã«¤µ¤ó¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¶â»Ò¡Êµ®»Ö¡¿°¦ÃÎ¡¦75´ü¡Ë¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òËÜ¾ì¡ÊÎ©Àî¶¥ÎØ¾ì¡Ë¤Ç¸«¤Æ¡¢¤â¤¦´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ......¡£¤³¤³¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÁª¼ê¤Ø¡£°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿´¶¤ÎÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Ï³Ø¹»¤¬¤Ò¤È»³Ä¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Î±óµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆËèÄ«¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤·¤ÆÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ä¶á¹Ù¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Å¾¼Ö°ÜÆ°¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¥ÎØ¾ì¤Ë¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¥ÎØ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±Áö¤Ã¤Æ¤â»ý¤Ä´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¸¤«¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅöÁ³¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¡¦Ä¹ºê¤Ë¤¢¤ëº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¾ì¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¥ÎØÁª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤«¤éÎý½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤½¤·¤ÆÂ´¶È¸å¡¢¡Ö¤³¤ì¡Ê¶¥ÎØÍÑ¼«Å¾¼Ö¡Ë¤É¤¦¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¤º¤Ö¤ÎÁÇ¿Í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¿ô¤«·î´Ö¤ÎÎý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢£±²ó¤Ç¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡Ö¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë»³ºê
¡¡°ÛÎã¤Î¿´¶ÊÑ²½¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø£´Ç¯´Ö¤â´Þ¤á¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÚProfile¡Û
»³ºê¸¿Í¡Ê¤ä¤Þ¤µ¤¡¦¤±¤ó¤È¡Ë
1992Ç¯12·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£175cm¡¢77kg¡£Ãæ³Ø¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Âç³Ø¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¡¢2017Ç¯¡¢24ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏSµé¤Ë¾ºµé¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤·¤¿Gµ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¤Ç¤Ï·è¾¡£´Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£2019Ç¯12·î¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç³èÌö¡£2022Ç¯£¶·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢2024Ç¯£²·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2024Ç¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥±¥¤¥ê¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ37Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¤Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ò°úÂà¡£2026Ç¯¤«¤é¶¥ÎØ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£