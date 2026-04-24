100均で奪い合いが起こりそう！「簡単に可愛いメニューが作れる！」可愛すぎるキッチングッズ

ダイソーで見つけたクロミちゃんデザインのキッチングッズが可愛くて即買い！簡単に凝ったサンドイッチを作れる便利グッズです。食パン2枚でパックサンド、1枚で三角サンドを作れてスタイルを選べるのがGOOD。スタンプを押してクロミちゃん柄のサンドイッチが完成します♡これは争奪戦になりそうです…！

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商品情報

商品名：スタンプ付きサンドイッチメーカーKU

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364537867

可愛いサンドイッチが簡単に作れる♡ダイソーで見つけたクロミグッズ

今回ご紹介するのは、ダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた『スタンプ付きサンドイッチメーカーKU』。大人気キャラクター「クロミ」のスタンプが押せるサンドイッチメーカーです。

毎日のランチタイムや朝ごはんを可愛く彩ってくれるアイテム。何気ないメニューも簡単にデコレーションできて、楽しさをプラスしてくれますよ♡

パーツは2種類。スタンプと抜型がセットになっています。

スタンプはサンドイッチだけでなく、クッキー型としても使用可能。可愛いスイーツも作れます！

また、食洗機にも対応しているため、手入れがしやすい仕様となっています。

使う前にレンジ（500Wで約20秒〜30秒）でパンを温めると、生地がしなやかに。

スタンプの柄も入りやすく、フチも閉じやすくなります。

「パックサンド」or「三角サンド」好きなスタイルを選べる！

パンをまな板に乗せ、スタンプを押します。

ただ、パッケージの説明にはスタンプを“軽く押す”とあったのですが、型を外すと意外と溝が浅く感じることがありました。

思ったよりかなり強めにスタンプするのが成功の秘訣。しっかり跡をつけることで、時間が経ってもキャラクターがくっきり残ります。

そして、具をパンの中央に乗せ、スタンプしたパンを上に重ねます。

重ねたパンの上から抜型でくり抜いたら、食パンを2枚重ねて作るパックサンドの完成です！

パックサンドはもちろん、パン1枚を半分に折って作る三角サンドにも対応しています。

お腹の空き具合や、ランチボックスの隙間に合わせて調整できるのが便利です。

温めた食パンにスタンプを押したら、具を挟んで三角に折り曲げます。

重ねたパンの上から抜型でくり抜けば、三角サンドの完成です。

メーカー推奨は10枚切りとなっていますが、今回は8枚切りで試したところ、フチを完全に密着させるのは難しかったです。仕上がりを重視するなら、やはり10枚切りが最適です。

また、欲張って具をたくさん入れるとフチが開きやすくなります。ハムやチーズなどの薄い具材を選び、中央に寄せて配置するのがコツです。

今回は、ダイソーの『スタンプ付きサンドイッチメーカーKU』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。