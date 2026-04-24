100均で奪い合いが起こりそう！「簡単に可愛いメニューが作れる！」可愛すぎるキッチングッズ
商品情報
商品名：スタンプ付きサンドイッチメーカーKU
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582364537867
可愛いサンドイッチが簡単に作れる♡ダイソーで見つけたクロミグッズ
今回ご紹介するのは、ダイソーの行楽グッズ売り場で見つけた『スタンプ付きサンドイッチメーカーKU』。大人気キャラクター「クロミ」のスタンプが押せるサンドイッチメーカーです。
毎日のランチタイムや朝ごはんを可愛く彩ってくれるアイテム。何気ないメニューも簡単にデコレーションできて、楽しさをプラスしてくれますよ♡
パーツは2種類。スタンプと抜型がセットになっています。
スタンプはサンドイッチだけでなく、クッキー型としても使用可能。可愛いスイーツも作れます！
また、食洗機にも対応しているため、手入れがしやすい仕様となっています。
使う前にレンジ（500Wで約20秒〜30秒）でパンを温めると、生地がしなやかに。
スタンプの柄も入りやすく、フチも閉じやすくなります。
「パックサンド」or「三角サンド」好きなスタイルを選べる！
パンをまな板に乗せ、スタンプを押します。
ただ、パッケージの説明にはスタンプを“軽く押す”とあったのですが、型を外すと意外と溝が浅く感じることがありました。
思ったよりかなり強めにスタンプするのが成功の秘訣。しっかり跡をつけることで、時間が経ってもキャラクターがくっきり残ります。
そして、具をパンの中央に乗せ、スタンプしたパンを上に重ねます。
重ねたパンの上から抜型でくり抜いたら、食パンを2枚重ねて作るパックサンドの完成です！
パックサンドはもちろん、パン1枚を半分に折って作る三角サンドにも対応しています。
お腹の空き具合や、ランチボックスの隙間に合わせて調整できるのが便利です。
温めた食パンにスタンプを押したら、具を挟んで三角に折り曲げます。
重ねたパンの上から抜型でくり抜けば、三角サンドの完成です。
メーカー推奨は10枚切りとなっていますが、今回は8枚切りで試したところ、フチを完全に密着させるのは難しかったです。仕上がりを重視するなら、やはり10枚切りが最適です。
また、欲張って具をたくさん入れるとフチが開きやすくなります。ハムやチーズなどの薄い具材を選び、中央に寄せて配置するのがコツです。
今回は、ダイソーの『スタンプ付きサンドイッチメーカーKU』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。