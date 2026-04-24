娘が「写真だけで十分」と言う一方で、祖母は「せめて挙式はしたほうがいい」と勧めています。費用もかなりかかりそうですが、実際どこにお金がかかるのでしょうか？

写真だけで済ませるか、挙式もするかで悩む人が増えている

近年は、披露宴まで行う形だけでなく、写真撮影だけで結婚の記念を残す方法や、披露宴をせず挙式だけ行う方法も広がっています。

株式会社リクルートが企画運営する、リクルートブライダル総研が実施した「結婚マーケット調査 2025」によると、定番やしきたりにとらわれず、自分たちの価値観に合った形で結婚の記念を残そうとする人が多く、結婚の形が多様化していることがうかがえます。

また、同調査によると、挙式を含めた総額の平均は298万6000円でした。これは、決して小さな金額ではないため、本人たちの考えだけでなく、家族の希望も踏まえながらどこまで行うか迷う人が多いのも無理はありません。



結婚式の費用はどこにかかる？

結婚式の費用が増えやすいのは、主に「人数に応じて増えるもの」と「こだわるほど上がるもの」の2つに分けられます。代表的なのは、料理、飲み物、引き出物、会場費、衣装、着付け、ヘアメイク、写真や映像、装花があります。特に披露宴を行う場合は、招待客の人数に合わせて料理や返礼品の費用が増えるため、総額が大きくなりがちです。

一方で、見積もりの段階では低く見えても、衣装の追加料金、アルバムの増刷、写真データ数の追加、装花の変更などで金額が上がることがあります。

そのため、総額だけではなく、何が基本料金に含まれ、何が追加料金になるのかを確認することが大切です。例えば祖母の希望に配慮して挙式を行うとしても、披露宴を省くことで、費用の膨らみをかなり抑えやすくなります。



写真だけ婚・挙式のみ婚・一般的な結婚式の違い

写真だけ婚では、主に衣装、着付け、ヘアメイク、撮影料、写真データ代、アルバム代が費用の中心になります。招待客向けの料理や引き出物が発生しないため、一般的な結婚式より費用を抑えやすい点が特徴です。

株式会社マイナビが運営する「マイナビウエディング」によると、フォトウエディングの平均費用は22万円で、スタジオ撮影なら10～20万円程度、ロケーション撮影なら15～30万円程度が目安とされています。

一方、挙式のみ婚は、これに加えて式場使用料や進行、場合によっては控室料や生花、音響費用などがかかります。「マイナビウエディング」によると、国内・海外リゾートウエディング以外で挙式のみの結婚式を行った場合、費用は平均で10～40万円未満とされています。

このように、披露宴を伴う一般的な挙式・披露宴に比べると、費用を抑えやすい選択肢といえます。ただし、写真だけ婚でも、ロケーション撮影にする場合は、移動費や申請料がかかることがあります。また、挙式のみでも家族との会食を設ける場合、人数に応じて全体の費用は増えていきます。

例えば、「写真だけでは物足りないが、大きな披露宴までは考えていない」という場合は、挙式と少人数会食の組み合わせる方法もあります。こうした形であれば、家族の納得感を得やすく、費用も一般的な結婚式より抑えやすくなるでしょう。



写真だけ婚か挙式かで迷ったときは、何を残したいかを整理しよう

結婚式の形を決めるうえで大切なのは、写真か、儀式か、家族との時間か、何を一番残したいのかを整理することです。写真を最優先にする場合は、撮影内容とデータの範囲を確認することが重要です。

一方、祖母の気持ちにも配慮したい場合は、挙式のみ、または少人数の会食付きにすると、気持ちと予算の両立を図りやすくなります。結婚式の費用は、単に式をするかしないかではなく、誰を呼ぶか、どこまで形に残すかで変わります。

まずは、希望を「絶対に必要なもの」と「できれば入れたいもの」に分けて考えると、無理のない選択がしやすくなります。何に費用がかかるかを理解したうえで結婚式の形を選べば、家族にとって納得できる結婚の形を見つけやすくなるでしょう。



出典

株式会社リクルート リクルートブライダル総研 結婚マーケット調査 2025

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー