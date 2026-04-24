明日からGWスタート！大阪のイオンモールで開催されるおすすめGWイベント11選[2026年4月25日・26日]
いよいよ明日からゴールデンウィークがスタート！今回は2026年4月25日(土)・26日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】ショッピングの合間にイオンモールでいちご狩りを楽しめる
■いちご狩り体験 (イオンモール茨木 / 4月25日)
イオンモール茨木のJR側屋外広場で開催されるいちご狩り体験イベント。自分の手で収穫し、新鮮で甘いいちごを持ち帰り用パックに詰めて土産品として持ち帰ることができる。ハサミなどの道具は会場に完備されており、プランター栽培のため服が土で汚れる心配もない。ショッピングの合間に、手ぶらで気軽にいちご狩りが体験できる。
【いちご狩り体験】イオンモール茨木 JR側屋外広場 / 雨天時は1Fウェルカムプラザで開催予定 / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年4月25日(土) / (1)10:30、(2)12:00、(3)13:30、(4)15:00 / 参加費300円。小学生以下限定。イオンモールキッズクラブ「茨木」お気に入り登録画面の提示で100円引き / 各回先着50人。10:00よりJR側屋外広場にて各回先着50人の整理券を配布(代表者1人につき4枚まで) / 収穫できるいちごの個数には制限があるため、スタッフの案内に従って進める必要がある
■TOY’s KIDS BINGO (イオンモール茨木 / 4月25日)
大型のデジタルサイネージを使用した、子ども向けのワクワク楽しいビンゴゲーム大会。大画面のサイネージに映し出される数字と手元のビンゴカードの数字が一致し、タテ・ヨコ・ナナメのいずれかで1列がそろえばビンゴ。当選者には、おもちゃや菓子などのすてきな景品がプレゼントされる。ビンゴに外れても、受付で当選していないビンゴカードと交換してアメ玉がもらえる予定。
【TOY’s KIDS BINGO】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年4月25日(土) / (1)11:30〜、(2)15:00〜 ビンゴカード配布対象時間：(1)10:00〜11:45ごろ、(2)12:00〜15:15ごろ / 入場無料 4月17日(金)〜25日(土)の専門店街1000円以上の購入レシート(合算可)と、イオンモールキッズクラブの「茨木」お気に入り登録画面の提示が必要(1人1回限り) / イオンモールキッズクラブ会員限定、各回300人まで
■おんぷらんとパフォーマンス (イオンモール四條畷 / 4月25日)
広島を拠点に活動するパフォーマンスユニット「おんぷらんと」が、イオンモール四條畷にやってくる。マジックやジャグリングなど、ユーモアたっぷりの「こびとのサーカス」を披露してくれる。耳に残る音楽とコミカルな演出で、会場を笑いと驚きの渦へ巻き込んでいく。言葉を使わないステージなので、想像力をかき立てながら、小さな子どもから大人まで家族みんなで楽しむことができる。
【おんぷらんとパフォーマンス】イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年4月25日(土) / (1)11:00〜11:30、(2)14:00〜14:30 / 入場無料
■よしもとお笑いライブ(トレンディエンジェル、空前メテオ) (イオンモール堺北花田 / 4月25日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「トレンディエンジェル」と若手お笑いコンビ「空前メテオ」の2組が劇場を飛び出し、イオンモール堺北花田でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるじゃんけん大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(トレンディエンジェル、空前メテオ)】イオンモール堺北花田 1F センターコート (無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年4月25日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着席エリアでの観覧には整理券が必要。9:30より1F10モール出入口にて各回先着80人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■ポムポムプリン アニバーサリースペシャルステージ ぱぴぷぺPom！(イオンモール鶴見緑地 / 4月25日)
サンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンがイオンモール鶴見緑地に遊びにくる。2026年にデビュー30周年を迎えるポムポムプリンのアニバーサルイヤーを記念して、スペシャルステージが披露される。楽しいステージショーに加え、手持ちのカメラで一緒に写真を撮ることができる撮影会も開催される。
【ポムポムプリン アニバーサリースペシャルステージ ぱぴぷぺPom！】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年4月25日(土) / ステージショー(1)11:00〜 、(2)13:00〜 写真撮影会15:00〜 / 入場無料 / 優先シートでのステージ観覧には優先シート入場券が必要。9:00より立体駐車場5F 32番出入口付近にて各回先着200人の入場券を配布(代表者1人につき4枚まで)。写真撮影会の参加にも整理券が必要。9:00より同列にて先着50組に配布
■DXふじいでらっこデー デコシール＆ぷっくりシール オリジナルシールづくり(イオン藤井寺ショッピングセンター / 4月25日・26日)
好きなぷっくりシールを自分で作れるワークショップイベント。用意されたさまざまな素材やシールを自由に組み合わせて、オリジナルのシール作りを楽しむことができる。仕上げにはUVレジンを使用するので、ツヤツヤでぷっくりとした立体感のあるシールを作ることができる。
【DXふじいでらっこデー デコシール＆ぷっくりシール オリジナルシールづくり】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fイオンホール / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年4月25日(土)・26日(日) / (1)10:30、(2)11:30、(3)13:00、(4)14:00、(5)15:00 / 参加費500円。イオンモールキッズクラブ「イオン藤井寺ショッピングセンター」お気に入り登録画面の提示で100円引き / 各回20人まで。9:30より1Fウェルカムひろばにて各回先着20人の整理券を配布 / 子どもが対象のため、大人のみの参加は不可
■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日)
大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウルス」のモニュメントが展示される。「トリケラトプス」や「ティラノサウルス」に乗って記念撮影をしたり、恐竜の的を狙ったシューティングゲームや恐竜にちなんだワークショップに挑戦したり、さまざまな体験が楽しめる。屋外赤レンガ広場にはふわふわ遊具の「ビッグダイナソーランド」も登場する。
【SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート、屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年4月25日(土)〜5月6日(振休) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 恐竜チケット1枚150円、3枚セット300円。イオンモールクラブのキッズクラブクーポン利用で恐竜チケット1枚プレゼント(1端末1回限り) / ビッグダイナソーランドは荒天時中止
■太陽光でファンが回る木製ファンハウス貯金箱を作ろう☆(イオンSENRITO専門館 / 4月26日)
太陽光でファンが回る木製ファンハウス貯金箱を作るワークショップ。自分でパーツを組み立てながら、ソーラー発電の仕組みを学べる。最後に好きな色をぬって、世界にひとつだけのオリジナルファンハウスを作ることができる。小さな子どもは保護者の手伝いが必要。
【太陽光でファンが回る木製ファンハウス貯金箱を作ろう☆】イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年4月26日(日) / (1)11:00〜11:40、(2)12:00〜12:40、(3)13:00〜13:40、(4)14:00〜14:40、(5)15:00〜15:40、(6)16:00〜16:40 / 参加費400円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き / 10:30より会場にて各回先着8人の整理券を配布 / 3歳以上限定
■カーニバルトレイン(イオンモール茨木 / 4月26日)
子どもたちに人気の汽車型アトラクション「カーニバルトレイン」がイオンモール茨木に登場。1階ジョイプラザと1階ウェルカムプラザに駅を設置し、館内を巡回運行する。本物さながらの汽笛や走行音が雰囲気たっぷりのリアルな演出も楽しめる。カラフルなカーニバルトレインに家族や友達と乗車して、楽しい思い出を作ることができる。
【カーニバルトレイン】イオンモール茨木 出発駅：1Fジョイプラザ(終着駅：1Fウェルカムプラザ)、1Fウェルカムプラザ(終着駅：1Fジョイプラザ) / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年4月26日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) 混雑状況により最終受付時間を早める場合あり / 2歳以上300円、1歳以下無料(保護者の同伴必須)。イオンモールキッズクラブ「茨木」お気に入り登録画面の提示で100円引き(キッズクラブ会員の保護者も割引対象)
■テツ andトモ お笑いライブ(イオンモールりんくう泉南 / 4月26日)
お笑いコンビ「テツandトモ」がイオンモールりんくう泉南でお笑いライブを開催。全国各地のイベントやテレビ番組で活躍する2人が、歌と笑いにあふれたステージを繰り広げる。約30分間のライブステージは、子どもから大人まで家族みんなで楽しめる。
【テツ andトモ お笑いライブ】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月26日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着座での観覧にはイベント参加券が必要。9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着80組のイベント参加券を配布(1組4人まで)。立ち見は自由に観覧可能
■クレヨンしんちゃんショー(イオンモール堺北花田 / 4月26日)
クレヨンしんちゃんショー「風間くんの “ヒミツ” だゾ〜」が開催。子どもから大人まで人気のしんちゃんのキャラクターショーを鑑賞することができ、ショー終了後にキャラクターと間近で触れ合えるハイタッチ会も開催される。家族みんなでしんちゃんと一緒に楽しいひとときを過ごせる。
【クレヨンしんちゃんショー】イオンモール堺北花田 1F センターコート (無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年4月26日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着席エリアでの観覧・ハイタッチ会の参加には整理券が必要。9:00より1F10モール出入口にて各回先着180人の整理券を配布(代表者1人につき4枚まで)。立ち見は自由に観覧可能
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【画像】ショッピングの合間にイオンモールでいちご狩りを楽しめる
■いちご狩り体験 (イオンモール茨木 / 4月25日)
イオンモール茨木のJR側屋外広場で開催されるいちご狩り体験イベント。自分の手で収穫し、新鮮で甘いいちごを持ち帰り用パックに詰めて土産品として持ち帰ることができる。ハサミなどの道具は会場に完備されており、プランター栽培のため服が土で汚れる心配もない。ショッピングの合間に、手ぶらで気軽にいちご狩りが体験できる。
■TOY’s KIDS BINGO (イオンモール茨木 / 4月25日)
大型のデジタルサイネージを使用した、子ども向けのワクワク楽しいビンゴゲーム大会。大画面のサイネージに映し出される数字と手元のビンゴカードの数字が一致し、タテ・ヨコ・ナナメのいずれかで1列がそろえばビンゴ。当選者には、おもちゃや菓子などのすてきな景品がプレゼントされる。ビンゴに外れても、受付で当選していないビンゴカードと交換してアメ玉がもらえる予定。
【TOY’s KIDS BINGO】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年4月25日(土) / (1)11:30〜、(2)15:00〜 ビンゴカード配布対象時間：(1)10:00〜11:45ごろ、(2)12:00〜15:15ごろ / 入場無料 4月17日(金)〜25日(土)の専門店街1000円以上の購入レシート(合算可)と、イオンモールキッズクラブの「茨木」お気に入り登録画面の提示が必要(1人1回限り) / イオンモールキッズクラブ会員限定、各回300人まで
■おんぷらんとパフォーマンス (イオンモール四條畷 / 4月25日)
広島を拠点に活動するパフォーマンスユニット「おんぷらんと」が、イオンモール四條畷にやってくる。マジックやジャグリングなど、ユーモアたっぷりの「こびとのサーカス」を披露してくれる。耳に残る音楽とコミカルな演出で、会場を笑いと驚きの渦へ巻き込んでいく。言葉を使わないステージなので、想像力をかき立てながら、小さな子どもから大人まで家族みんなで楽しむことができる。
【おんぷらんとパフォーマンス】イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年4月25日(土) / (1)11:00〜11:30、(2)14:00〜14:30 / 入場無料
■よしもとお笑いライブ(トレンディエンジェル、空前メテオ) (イオンモール堺北花田 / 4月25日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「トレンディエンジェル」と若手お笑いコンビ「空前メテオ」の2組が劇場を飛び出し、イオンモール堺北花田でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるじゃんけん大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(トレンディエンジェル、空前メテオ)】イオンモール堺北花田 1F センターコート (無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年4月25日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着席エリアでの観覧には整理券が必要。9:30より1F10モール出入口にて各回先着80人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■ポムポムプリン アニバーサリースペシャルステージ ぱぴぷぺPom！(イオンモール鶴見緑地 / 4月25日)
サンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンがイオンモール鶴見緑地に遊びにくる。2026年にデビュー30周年を迎えるポムポムプリンのアニバーサルイヤーを記念して、スペシャルステージが披露される。楽しいステージショーに加え、手持ちのカメラで一緒に写真を撮ることができる撮影会も開催される。
【ポムポムプリン アニバーサリースペシャルステージ ぱぴぷぺPom！】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年4月25日(土) / ステージショー(1)11:00〜 、(2)13:00〜 写真撮影会15:00〜 / 入場無料 / 優先シートでのステージ観覧には優先シート入場券が必要。9:00より立体駐車場5F 32番出入口付近にて各回先着200人の入場券を配布(代表者1人につき4枚まで)。写真撮影会の参加にも整理券が必要。9:00より同列にて先着50組に配布
■DXふじいでらっこデー デコシール＆ぷっくりシール オリジナルシールづくり(イオン藤井寺ショッピングセンター / 4月25日・26日)
好きなぷっくりシールを自分で作れるワークショップイベント。用意されたさまざまな素材やシールを自由に組み合わせて、オリジナルのシール作りを楽しむことができる。仕上げにはUVレジンを使用するので、ツヤツヤでぷっくりとした立体感のあるシールを作ることができる。
【DXふじいでらっこデー デコシール＆ぷっくりシール オリジナルシールづくり】イオン藤井寺ショッピングセンター 2Fイオンホール / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年4月25日(土)・26日(日) / (1)10:30、(2)11:30、(3)13:00、(4)14:00、(5)15:00 / 参加費500円。イオンモールキッズクラブ「イオン藤井寺ショッピングセンター」お気に入り登録画面の提示で100円引き / 各回20人まで。9:30より1Fウェルカムひろばにて各回先着20人の整理券を配布 / 子どもが対象のため、大人のみの参加は不可
■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日)
大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウルス」のモニュメントが展示される。「トリケラトプス」や「ティラノサウルス」に乗って記念撮影をしたり、恐竜の的を狙ったシューティングゲームや恐竜にちなんだワークショップに挑戦したり、さまざまな体験が楽しめる。屋外赤レンガ広場にはふわふわ遊具の「ビッグダイナソーランド」も登場する。
【SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート、屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年4月25日(土)〜5月6日(振休) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 恐竜チケット1枚150円、3枚セット300円。イオンモールクラブのキッズクラブクーポン利用で恐竜チケット1枚プレゼント(1端末1回限り) / ビッグダイナソーランドは荒天時中止
■太陽光でファンが回る木製ファンハウス貯金箱を作ろう☆(イオンSENRITO専門館 / 4月26日)
太陽光でファンが回る木製ファンハウス貯金箱を作るワークショップ。自分でパーツを組み立てながら、ソーラー発電の仕組みを学べる。最後に好きな色をぬって、世界にひとつだけのオリジナルファンハウスを作ることができる。小さな子どもは保護者の手伝いが必要。
【太陽光でファンが回る木製ファンハウス貯金箱を作ろう☆】イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年4月26日(日) / (1)11:00〜11:40、(2)12:00〜12:40、(3)13:00〜13:40、(4)14:00〜14:40、(5)15:00〜15:40、(6)16:00〜16:40 / 参加費400円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き / 10:30より会場にて各回先着8人の整理券を配布 / 3歳以上限定
■カーニバルトレイン(イオンモール茨木 / 4月26日)
子どもたちに人気の汽車型アトラクション「カーニバルトレイン」がイオンモール茨木に登場。1階ジョイプラザと1階ウェルカムプラザに駅を設置し、館内を巡回運行する。本物さながらの汽笛や走行音が雰囲気たっぷりのリアルな演出も楽しめる。カラフルなカーニバルトレインに家族や友達と乗車して、楽しい思い出を作ることができる。
【カーニバルトレイン】イオンモール茨木 出発駅：1Fジョイプラザ(終着駅：1Fウェルカムプラザ)、1Fウェルカムプラザ(終着駅：1Fジョイプラザ) / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年4月26日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) 混雑状況により最終受付時間を早める場合あり / 2歳以上300円、1歳以下無料(保護者の同伴必須)。イオンモールキッズクラブ「茨木」お気に入り登録画面の提示で100円引き(キッズクラブ会員の保護者も割引対象)
■テツ andトモ お笑いライブ(イオンモールりんくう泉南 / 4月26日)
お笑いコンビ「テツandトモ」がイオンモールりんくう泉南でお笑いライブを開催。全国各地のイベントやテレビ番組で活躍する2人が、歌と笑いにあふれたステージを繰り広げる。約30分間のライブステージは、子どもから大人まで家族みんなで楽しめる。
【テツ andトモ お笑いライブ】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月26日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着座での観覧にはイベント参加券が必要。9:00より1Fセントラルコート正面入口外(海側駐車場・ペテモ付近)にて各回先着80組のイベント参加券を配布(1組4人まで)。立ち見は自由に観覧可能
■クレヨンしんちゃんショー(イオンモール堺北花田 / 4月26日)
クレヨンしんちゃんショー「風間くんの “ヒミツ” だゾ〜」が開催。子どもから大人まで人気のしんちゃんのキャラクターショーを鑑賞することができ、ショー終了後にキャラクターと間近で触れ合えるハイタッチ会も開催される。家族みんなでしんちゃんと一緒に楽しいひとときを過ごせる。
【クレヨンしんちゃんショー】イオンモール堺北花田 1F センターコート (無印良品前) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年4月26日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着席エリアでの観覧・ハイタッチ会の参加には整理券が必要。9:00より1F10モール出入口にて各回先着180人の整理券を配布(代表者1人につき4枚まで)。立ち見は自由に観覧可能
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。