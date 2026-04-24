とろサーモン・久保田かずのぶが、自身の体に起きている異変とその衝撃的な理由を明かし、スタジオが騒然となる一幕があった。

【映像】ハゲ薬の副作用で体に現れた異変（実際の様子）

23日放送の『見取り図じゃん』では、芸人が自らのコンプレックスや卑屈な経験を披露し、観客からの同情を誘う企画「笑わせたらダメ！卑屈自慢GP」を開催。卑屈最強の刺客として登場した久保田は、自身のギャラが上がらない不満や、クイズ番組などで大金を稼ぐタレントたちへの怒りを爆発させる。「売れてる先輩や尊敬してる先輩でさえ、楽しくないなとは言うんですよ。でもすぐする話っていったら金」と批判し、芸歴を重ねながらも未だに劇場に立たされ続ける自身の境遇を嘆いた。

そんな中、久保田の目に異変が起きる。涙が溢れていることを指摘されると、「これね、花粉じゃないんですよ…。ハゲ薬の副作用なんです」と衝撃の事実を告白 。どよめくスタジオをよそに、久保田は「（薬を）進めてもらったやんか。（それより）もっと濃い奴を付け出してから涙が止まらなくなって」と詳細を明かした。これには共演した芸人からも「濃すぎるんじゃないですか」とツッコミが飛んでいた。

最終的に129ポイントの同情を獲得した久保田だったが、そのあまりに壮絶な卑屈ぶりに、スタジオからは「面白さが勝っちゃった」と笑いと困惑の声が上がっていた。