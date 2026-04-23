文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、スペシャルウィーク週の4月25日（土）の放送に、声優の緒方恵美がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

スペシャルウィーク週となる4月25日（土）放送のゲスト・緒方恵美は、『幽☆遊☆白書』の蔵馬役や『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジ役、『呪術廻戦』の乙骨憂太役など、数々の作品で活躍する大人気声優だ。

佐久間と緒方は今回が初対面。緒方が登壇した、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」でのエピソードが語られるほか、緒方が演じるキャラクターへの熱い愛を佐久間が語るなど、濃密なトークを繰り広げる。

他にも番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、緒方の人となりやこれまでの経歴について振り返りながらトークを展開。緒方が大事にしている「声優」についての思いが明かされる。

番組収録を終えた緒方は、以下のようにコメントしている。

まずあまりにも知識量が凄いことにびっくり！

本当に好きでいてくれているんだと驚くと同時に、こんなに頼もしい「新人声優」はいないなあと思いました（笑）。

いやいやエンターテイナーとしては言わずもがなですが。

個人的には「とある感覚」について共鳴できたことが心に残っています。ありがとう。

あっという間で全然話し足りないというか私が話を聞きたいので、気が向いたらぜひまたお声がけください。

店でもいいけどスタジオにね？（笑）。

共演も叶いますように。そうできるよう私もなんとかがんばります。

※緒方恵美がゲスト出演する4月25日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260425200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 緒方恵美 ※4月25日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net