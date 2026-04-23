差し入れ・手土産にも喜ばれそう♡【シャトレーゼ】個包装が嬉しい！「スイーツ」

差し入れや手土産に悩んだら、洋菓子も和菓子も販売している【シャトレーゼ】に足を運んでみて。店内には、旬のフルーツをたっぷり使ったケーキや個包装のお菓子が揃っているため、相手の好みやシーンに合わせた選び方ができるはず。そこで今回は、おすすめの個包装スイーツをチェックしていきます。

迷ったらまずはコレ！ コスパ抜群のスイーツ

1つ目のおすすめは、シャトレーゼの定番スイーツ「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」です。ふんわり膨らんだシュー生地の中には、北海道産純生クリームとカスタードクリームをたっぷりと詰め込んでいます。2026年1月のリニューアルを経て、美味しさがさらにバージョンアップしたよう。1個\108（税込）とコスパも良いため、幅広いシーンで活躍するはずです。

個包装お菓子の常連もリニューアル

2つ目のおすすめは、3月20日発売の「発酵バターの窯焼きパイ」。じつはこの商品、これまで「田舎パイ」として販売されていた商品をリニューアルしたもの。フレーバーはこれまでと変わらず、さつまいも・かぼちゃ・あずきの3種類から選べます。@mame48goさんは「味わいの方向性は確実にワンランク上へ」と高評価。

季節感が楽しめる和菓子

3つ目のおすすめは、季節限定で販売中の「手摘みよもぎの草餅」です。四季折々でさまざまな味わいを楽しめる和菓子は季節感があり、差し入れ・手土産にぴったり。見た目こそシンプルですが、米粉を使った生地、自家炊きのつぶ餡、手摘みの国産よもぎ、一つひとつの素材にこだわりを感じられ、和菓子らしい上品な甘さ・香りを楽しめそうです。

トッピングのいちごで特別感アップ

4つ目のおすすめは、ハーフカットのいちごが目を引く「大きな苺のふんわりロールショコラ」。こちらも季節限定で、いちご × チョコレートの相性抜群な組み合わせが味わえます。ショコラクリームの甘さと、いちごの甘酸っぱさが絶妙なようで、@mame48goさんいわく「最後まで軽やかに食べられるバランス」とのこと。

洋菓子も和菓子も選べる【シャトレーゼ】の「スイーツ」。今回紹介したスイーツはすべて個包装タイプなので、手土産としてはもちろん、自分へのおやつをまとめ買いするときにもおすすめです。シャトレーゼに立ち寄ったら、ぜひチェックしてみて。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる