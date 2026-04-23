ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ（33）と妻のブリアナさんは4月18日、Instagramを更新し、第3子となる女の子が誕生したことを発表した。

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ベッツ夫妻は、投稿で新たな家族が加わったことを明かし、第3子の女の子を「カーリ・ベッツ」と命名したことを報告。さらに、誕生したばかりの女の子のソロショットのほか、夫妻それぞれとのツーショットや兄弟との写真など複数の写真を公開した。投稿には、所属チームであるロサンゼルス・ドジャースの公式アカウントから「welcome to the Dodger family」と祝福のコメントが寄せられるなど、多くの人々から温かいメッセージが届いている。



【画像】生まれたばかりの第３子を抱くムーキー・ベッツ（画像はムーキー・ベッツInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「おめでとうございます！忙しくなるね」「Congratulations!」「とってもキュートなベイビー！」「これからの楽しみがいっぱいですね」「大切な写真をありがとう」「おめでとうございます」「ムーキーパパとママの眼差しが尊いわ」「かわいい！！そっくりですね！」「パパにそっくり」「ベッツ選手のますますのご活躍を楽しみにしております」「出産おめでとうございます」など世界中から多くのコメントが寄せられた。