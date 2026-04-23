寒暖差のある春も快適に過ごせる、「ユニクロ・GU・無印良品」のプチプラアイテムを使った着まわしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さん。ゲストとして、3時のヒロイン・かなでさんも登場します！

今回着まわす10着はコチラ！

A：ピンクニット

【写真】ボーダートップスのキレイめな着こなし

スエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす淡めカラー。ただ着るだけではなく、肩かけや腰に巻いて差し色にしても。コットン混素材なので、軽快な着心地。

・ニット￥2490（ジーユー）

B：シャツ

インナーに羽織りに、使い勝手のいいシャツ。さわやかなブルーを選ぶとまじめになりすぎず、オンもオフも着まわしやすい。コットン100％ならではのさらっとした肌触り。

・シャツ￥3990（ユニクロ）

C：シアーブルゾン

羽織るだけで今っぽい印象をかなえる1枚。アウターとしてはもちろん、冷房対策や日よけに、今の時季から夏まで活躍すること必至。ジャストな丈感でスタイルアップにも貢献。

・ブルゾン￥2990（ジーユー）

D：サロペット

体型をさりげなくカバーしつつ、洒落感もあるサロペットは大人世代に人気上昇中のアイテム。肩のストラップは細めを選ぶと、子どもっぽくならずに着こなしがしやすい。

・サロペット［4月下旬発売予定］￥5990（無印良品／無印良品 銀座）

E：ジャケット＆パンツ

仕事や行事以外のシーンでも着やすいリラックス感のあるサイズのダブルジャケットにセミワイドパンツのセットアップ風。グレーは季節もシーンも問わず、着まわし力抜群。

・ジャケット￥6990、パンツ￥3990（ともにユニクロ）

F：Tシャツ

季節の変わり目に1枚あると便利な白Tシャツ。体型を拾いすぎないほどよい厚みで、七分袖を選べば、1枚で着るときに気になる二の腕をカバーしてくれるので安心。

・Tシャツ￥990（無印良品／無印良品 銀座）

G：スカート

おなか回りすっきり、脚長にも見せてくれるマーメイドシルエットのスカート。歩くたびに揺れる裾がエレガント。春なら優しいカラーと合わせやすいカーキをチョイス。

・スカート￥3990（ユニクロ）

H：ボーダーカットソー

定番のボーダーは絶妙なピッチの太さで、膨張感なく着こなせるものを選んで。新鮮なイエロー×白は、春らしい華やかさもプラスしてくれて、きれいめにもカジュアルにも。

・ボーダーカットソー￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

I：カーディガン

着こなしのポイントになる鮮やかなグリーンカーディガン。1枚で着たり肩かけしたり、着まわし力もばっちり。これからの季節に欠かせないUVカット機能つき。

・カーディガン￥2990（ユニクロ）

J：スエットパンツ

トレンドのスエットも、初心者はゆったりしたストレート＆黒を選ぶと使いやすい。ハリ感のある生地で、部屋着やスポーツウェア見えせず、幅広いシーンで大活躍！

・スエットパンツ￥3990（ユニクロ：シー／ユニクロ）

明るい黄色のボーダーでワンツーコーデも春めく（H＋J）

ふらっと立ち寄った器屋にかなでさん！？ 春カラーのボーダーカットソーがあれば、シンプルコーデも洗練された雰囲気に。遭遇したかなでさんがすすめてくれたのは、黄色いお皿。自然と目に留まる、お互いの“推し”カラーのトップスを着ていたら、こんなすてきな再会が！

・バッグ［4月下旬発売予定］￥2990（ジーユー） 靴￥6980（オーアールティーアール／ダブルエー） イヤリング￥2640、ネックレス￥3080（ともにアネモネ／サンポーク

リエイト）

・【かなでさん】パンツ￥6930（リブ イン コンフォート／フェリシモ） シャ

ツ（スタイリスト私物）

●ふたりが再会したのは…MIGRATORY

東京・中目黒にある生活雑貨や器、民芸品などがそろうセレクトショップ。国内外問わず、1点ものや素材にこだわったもの、経年劣化を楽しめるものが多数。http://www.migratory.jp/

優しい配色に効く赤色小物で遊び心をプラス（C＋G＋H）

子どもの影響で始めたシール帳にドハマり！ 新しいシールを求めて、雑貨屋に。ちょっとした趣味が増えて癒やされる！ 別の日は黒のパンツを合わせてきりっとさせたボーダー。今日はカーキのスカートでやわらかなトーンにまとめて。

・バッグ￥2990（ジーユー） 靴￥5900（オリエンタルトラフィック／ダブルエー） ピアス￥1760（アネモネ／サンポークリエイト）